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"La CPI est passée maîtresse dans la poursuite des Africains de façon générale"
"La CPI est passée maîtresse dans la poursuite des Africains de façon générale"
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Alors que le sommet Russie-Afrique de Moscou se préparait à ouvrir ses portes, plusieurs ministres et Présidents africains ont accordé à Sputnik Afrique un... 29.10.2026, Sputnik Afrique
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"La CPI est passée maîtresse dans la poursuite des Africains de façon générale"
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Alors que le sommet Russie-Afrique de Moscou se préparait à ouvrir ses portes, plusieurs ministres et Présidents africains ont accordé à Sputnik Afrique un entretien exclusif en marge de cet événement politique. Parmi eux, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso.
Sur la question du retrait des États de l'AES de la Cour pénale internationale, M.Ouedraogo a justifié cette décision:Interrogé sur la nécessité d'une réforme des Nations unies, le Premier ministre burkinabè a dressé un diagnostic implacable de l'état actuel de l'institution:Retrouvez également dans cette émission:- Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères, et Isaias Afwerki, Président de l'Érythrée.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"La CPI est passée maîtresse dans la poursuite des Africains de façon générale"
09:46 29.10.2026 (Mis à jour: 10:59 29.10.2026)
Alors que le sommet Russie-Afrique de Moscou se préparait à ouvrir ses portes, plusieurs ministres et Présidents africains ont accordé à Sputnik Afrique un entretien exclusif en marge de cet événement politique. Parmi eux, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso.
Sur la question du retrait des États de l'AES de la Cour pénale internationale, M.Ouedraogo a justifié cette décision:
"Nous ne voulons plus être complices de cette justice sélective, cette justice à double vitesse qui trie, évidemment, ses cibles, si je peux le dire ainsi. Si vous regardez l'histoire de cette Cour pénale internationale, qui est passée maîtresse dans la poursuite des Africains de façon générale, et surtout qui ferme les yeux face à des crimes autrement plus importants qui se déroulent à travers le monde."
Interrogé sur la nécessité d'une réforme des Nations unies, le Premier ministre burkinabè a dressé un diagnostic implacable de l'état actuel de l'institution:
"L'Onu est inopérante. Elle est incapable d'arrêter les crises en cours. On a l'impression qu'elle est devenue juste spectatrice des drames que nous vivons dans beaucoup de régions du monde. Et pour ce qui est évidemment de la guerre en Ukraine, vous savez, au début de cette guerre, il y a eu beaucoup de conséquences pour l'Afrique en général, liées donc aux difficultés d'importation d'un certain nombre de produits, notamment les intrants agricoles et beaucoup d'autres produits essentiels, et cela a révélé aussi la fragilité des pays africains."
Retrouvez également dans cette émission:
- Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères, et Isaias Afwerki, Président de l'Érythrée.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !