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Ghana: pourquoi Accra a rejeté une aide sanitaire américaine de 109 millions de dollars
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Le Ghana a rejeté une aide sanitaire américaine de 109 millions de dollars, estimant que les conditions imposées portaient atteinte à sa souveraineté. Pour un... 27.10.2026, Sputnik Afrique
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Ghana: pourquoi Accra a rejeté une aide sanitaire américaine de 109 millions de dollars
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Le Ghana a rejeté une aide sanitaire américaine de 109 millions de dollars, estimant que les conditions imposées portaient atteinte à sa souveraineté. Pour un économiste algérien et expert en relations internationales, la protection des données médicales et le contrôle des médicaments sont essentiels à l’indépendance sanitaire des États africains.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la décision du Ghana de rejeter, en avril 2026, une offre américaine destinée à soutenir la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Selon le président John Dramani Mahama, l’accord prévoyait notamment le partage de données médicales, une contribution financière ghanéenne et des exemptions aux contrôles nationaux des médicaments.Pour le docteur Farid Benyahiya, économiste algérien et expert en relations internationales et diplomatie, cet épisode souligne les enjeux de la souveraineté sanitaire et numérique. Il insiste sur la protection des données des patients, le contrôle des médicaments et des vaccins, ainsi que sur le développement d’une industrie pharmaceutique africaine.L’expert estime également que les partenariats internationaux doivent avant tout répondre aux besoins des populations et respecter les intérêts des États.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Ghana: pourquoi Accra a rejeté une aide sanitaire américaine de 109 millions de dollars
Le Ghana a rejeté une aide sanitaire américaine de 109 millions de dollars, estimant que les conditions imposées portaient atteinte à sa souveraineté. Pour un économiste algérien et expert en relations internationales, la protection des données médicales et le contrôle des médicaments sont essentiels à l’indépendance sanitaire des États africains.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous revenons sur la décision du Ghana de rejeter, en avril 2026, une offre américaine
destinée à soutenir la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Selon le président John Dramani Mahama, l’accord prévoyait notamment le partage de données médicales, une contribution financière ghanéenne et des exemptions aux contrôles nationaux des médicaments.
Pour le docteur Farid Benyahiya, économiste algérien et expert en relations internationales et diplomatie, cet épisode souligne les enjeux de la souveraineté sanitaire et numérique. Il insiste sur la protection des données des patients, le contrôle des médicaments et des vaccins, ainsi que sur le développement d’une industrie pharmaceutique africaine.
L’expert estime également que les partenariats internationaux doivent avant tout répondre aux besoins des populations et respecter
les intérêts des États.
“La souveraineté numérique est très importante, la cybersécurité est très importante pour chaque État africain. Les données de santé doivent être protégées, car elles peuvent être utilisées contre les pays. […] Un État doit aussi avoir le droit de contrôler les médicaments, les vaccins et les matières premières afin de protéger sa population. […] Le bénéfice que je recherche, c’est celui du citoyen, du patient africain, et non celui de personnes qui utilisent sa santé pour s’enrichir à son détriment”, souligne le docteur Farid Benyahiya.
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