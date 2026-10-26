https://fr.sputniknews.africa/20261026/moscou-et-ouagadougou-jusquou-ira-le-rapprochement-strategique-1090295231.html
Moscou et Ouagadougou: jusqu’où ira le rapprochement stratégique?
Moscou et Ouagadougou: jusqu’où ira le rapprochement stratégique?
Sputnik Afrique
Le rapprochement entre Moscou et Ouagadougou s’étend au-delà du domaine sécuritaire. Énergie, industrie et formation figurent désormais parmi les axes de... 26.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-26T15:54+0100
2026-10-26T15:54+0100
2026-10-26T15:54+0100
avenir souverain
podcasts
russie
afrique
burkina faso
moscou
ouagadougou
alliance des états du sahel (aes)
coopération
coopération militaire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/1a/1090295044_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ea8ec7f2198ba78c024d848434ec0e1.jpg
Moscou et Ouagadougou: jusqu’où ira le rapprochement stratégique?
Sputnik Afrique
Le rapprochement entre Moscou et Ouagadougou s’étend au-delà du domaine sécuritaire. Énergie, industrie et formation figurent désormais parmi les axes de coopération. Pour un responsable burkinabè, l’enjeu est de faire de ce partenariat un levier de développement, dans le respect des intérêts des deux pays.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous analysons le renforcement des relations entre la Russie et le Burkina Faso, alors que Moscou présente Ouagadougou comme un partenaire prioritaire sur le continent africain. Après la réouverture de l’ambassade russe au Burkina Faso en décembre 2023, les deux pays ont multiplié les échanges politiques et les initiatives de coopération.En mai 2025, le Président burkinabè Ibrahim Traoré et son homologue russe Vladimir Poutine ont évoqué plusieurs projets stratégiques. Une commission intergouvernementale a ensuite été annoncée en juillet, avec pour objectif de structurer davantage la coopération bilatérale. Les secteurs concernés dépassent désormais les questions de sécurité: énergie, exploitation minière, agriculture, industrie, transports, sciences et technologies, mais aussi éducation et formation.Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 753,5 millions de dollars en 2024. Reste à savoir comment cette dynamique peut se traduire en projets concrets, en transferts de compétences et en capacités de production locales.Pour Abdoulaye Nabaloum, président de la CAMPAO et spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques, l’enjeu est de construire un partenariat fondé sur le respect mutuel, qui réponde aux priorités des deux pays et contribue à l’industrialisation du Burkina Faso.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
russie
afrique
burkina faso
moscou
ouagadougou
sahel
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/1a/1090295044_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_60e41cac2df59bbd13dd0151f9837be4.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, russie, afrique, burkina faso, moscou, ouagadougou, alliance des états du sahel (aes), coopération, coopération militaire, coopération économique, partenariat stratégique, ibrahim traoré, vladimir poutine, sahel, sécurité, énergie, nucléaire civil, agriculture, industrie, industrie minière, éducation, industrialisation, échanges commerciaux, gagnant, soutien mutuel, souveraineté, аудио
podcasts, russie, afrique, burkina faso, moscou, ouagadougou, alliance des états du sahel (aes), coopération, coopération militaire, coopération économique, partenariat stratégique, ibrahim traoré, vladimir poutine, sahel, sécurité, énergie, nucléaire civil, agriculture, industrie, industrie minière, éducation, industrialisation, échanges commerciaux, gagnant, soutien mutuel, souveraineté, аудио
Moscou et Ouagadougou: jusqu’où ira le rapprochement stratégique?
Le rapprochement entre Moscou et Ouagadougou s’étend au-delà du domaine sécuritaire. Énergie, industrie et formation figurent désormais parmi les axes de coopération. Pour un responsable burkinabè, l’enjeu est de faire de ce partenariat un levier de développement, dans le respect des intérêts des deux pays.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous analysons le renforcement des relations entre la Russie et le Burkina Faso, alors que Moscou présente Ouagadougou comme un partenaire prioritaire sur le continent africain. Après la réouverture de l’ambassade russe au Burkina Faso en décembre 2023, les deux pays ont multiplié les échanges politiques et les initiatives de coopération.
En mai 2025, le Président burkinabè Ibrahim Traoré et son homologue russe Vladimir Poutine ont évoqué plusieurs projets stratégiques. Une commission intergouvernementale a ensuite été annoncée en juillet, avec pour objectif de structurer davantage la coopération bilatérale. Les secteurs
concernés dépassent désormais les questions de sécurité: énergie, exploitation minière, agriculture, industrie, transports, sciences et technologies, mais aussi éducation et formation.
Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 753,5 millions de dollars en 2024. Reste à savoir comment cette dynamique peut se traduire en projets concrets, en transferts de compétences et en capacités de production locales.
Pour Abdoulaye Nabaloum, président de la CAMPAO et spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques, l’enjeu est de construire un partenariat fondé sur le respect mutuel, qui réponde aux priorités des deux pays et contribue à l’industrialisation du Burkina Faso.
“Aujourd’hui, la Russie nous montre que c’est possible de discuter partenariat dans le respect mutuel des intérêts des nations et des peuples. C’est un partenariat où chacun présente ce qu’il a et l’autre aussi donne ce qui est attendu de notre côté. Ce n’est pas du donnant, c’est du donnant-donnant. Il faut que chacun puisse trouver son compte dans ce partenariat. Si nous voulons développer nos pays, il faut aller vers des coopérations qui nous permettent de renforcer nos capacités, de former nos jeunes, de développer notre industrie et de transformer nous-mêmes nos ressources”, explique Abdoulaye Nabaloum, président de la CAMPAO, à Sputnik Afrique.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify