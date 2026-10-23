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AfCRA: l’Afrique peut-elle enfin évaluer elle-même son risque financier?

AfCRA: l’Afrique peut-elle enfin évaluer elle-même son risque financier?

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L’Union africaine lance sa propre agence de notation pour mieux refléter les réalités économiques du continent. Pour l’économiste Abdelkader Mechdal, cette... 23.10.2026, Sputnik Afrique

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AfCRA: l’Afrique peut-elle enfin évaluer elle-même son risque financier? Sputnik Afrique L’Union africaine lance sa propre agence de notation pour mieux refléter les réalités économiques du continent. Pour l’économiste Abdelkader Mechdal, cette initiative peut renforcer la souveraineté financière africaine, à condition de garantir l’indépendance et la crédibilité des évaluations.

Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le lancement officiel, le 7 octobre 2026 à Maurice, de l’Agence africaine de notation de crédit (AfCRA). Portée par l’Union africaine, cette initiative vise à développer des évaluations du risque souverain mieux adaptées aux économies africaines.Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), certains gouvernements africains empruntent jusqu’à quatre fois plus cher que des pays comparables ailleurs dans le monde. L’Union africaine estime que la perception du risque africain coûte au continent jusqu’à 74 milliards de dollars par an. Dans ce contexte, l’AfCRA entend contribuer à une meilleure appréciation de la solvabilité des États africains et de leurs perspectives économiques.Au micro de Sputnik Afrique, Abdelkader Mechdal, enseignant à l’université d’Alger et docteur en sciences économiques, souligne que la souveraineté financière ne consiste pas à s’isoler des marchés internationaux, mais à développer une expertise africaine capable de confronter les évaluations existantes. L’expert insiste également sur la nécessité de garantir la transparence de la méthodologie, l’indépendance des analystes et la crédibilité des notations, y compris lorsque celles-ci sont défavorables à un État africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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