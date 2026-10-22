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Andreï Ilnitski: "pour les Atlantistes, la guerre coûte moins cher que la paix"

Andreï Ilnitski: "pour les Atlantistes, la guerre coûte moins cher que la paix"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3ᵉ modèle de classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique... 22.10.2026, Sputnik Afrique

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Andreï Ilnitski: "pour les Atlantistes, la guerre coûte moins cher que la paix" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3ᵉ modèle de classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la défense, analyse le business model, qui s’instaure dans le cadre de la guerre en Ukraine et provoque l’escalade.

D’une manière générale, Andreï Ilnitski souligne la tendance, qui "s’est formée aujourd’hui et continue de se renforcer, à gouverner le monde par la politique de la guerre".Selon lui, l’IA est largement surévaluée, au moins dans le secteur civil “et ne rentabilisera jamais ces gigantesques investissements:Ces élites, comme le souligne Andreï Ilnitski, “commencent, à travers ces technologies, à gouverner le monde, en remplaçant les institutions légitimes du pouvoir, les lois et l’ordre établi, et en remplaçant l’État.” et en remplaçant les visages au niveau national, pour que leur ligne ne change pas. De ce fait, “ils deviennent de véritables acteurs politiques”.Et de préciser:En revanche, l’IA tient une place dangereuse dans le domaine militaire et modifient la nature même de la guerre. Selon Andreï Ilnitski:Cette nouvelle stratégie a imprégné le politique et permet la dégradation des élites politiques. Comme le souligne Andreï Ilnitski, le but est "qu’ils perdent toute compétence à gouverner et la transmettent à ces types à lunettes, qui sont assis devant des ordinateurs; et les types à lunettes, après un certain temps, avec le développement et la puissance de cette même intelligence artificielle, eux aussi cesseront de gouverner leurs décisions finales et se contenteront de s’appuyer sur le fait qu’ils ont appuyé sur un bouton et obtenu une solution."Dans cette guerre, le combat de la Russie est celui de la souveraineté. Comme le déclare Andreï Ilnitski:Dans ce contexte, la place réelle accordée aux négociations ne peut être que symbolique, à ce jour. Pour Andreï Ilnitski, "dans un conflit existentiel, pour conclure, seule la victoire d’une des parties peut les inciter à des décisions réelles et non à une imitation".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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