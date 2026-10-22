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Andreï Ilnitski: "pour les Atlantistes, la guerre coûte moins cher que la paix"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3ᵉ modèle de classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique... 22.10.2026, Sputnik Afrique
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Andreï Ilnitski: "pour les Atlantistes, la guerre coûte moins cher que la paix"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3ᵉ modèle de classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la défense, analyse le business model, qui s’instaure dans le cadre de la guerre en Ukraine et provoque l’escalade.
D’une manière générale, Andreï Ilnitski souligne la tendance, qui "s’est formée aujourd’hui et continue de se renforcer, à gouverner le monde par la politique de la guerre".Selon lui, l’IA est largement surévaluée, au moins dans le secteur civil “et ne rentabilisera jamais ces gigantesques investissements:Ces élites, comme le souligne Andreï Ilnitski, “commencent, à travers ces technologies, à gouverner le monde, en remplaçant les institutions légitimes du pouvoir, les lois et l’ordre établi, et en remplaçant l’État.” et en remplaçant les visages au niveau national, pour que leur ligne ne change pas. De ce fait, “ils deviennent de véritables acteurs politiques”.Et de préciser:En revanche, l’IA tient une place dangereuse dans le domaine militaire et modifient la nature même de la guerre. Selon Andreï Ilnitski:Cette nouvelle stratégie a imprégné le politique et permet la dégradation des élites politiques. Comme le souligne Andreï Ilnitski, le but est "qu’ils perdent toute compétence à gouverner et la transmettent à ces types à lunettes, qui sont assis devant des ordinateurs; et les types à lunettes, après un certain temps, avec le développement et la puissance de cette même intelligence artificielle, eux aussi cesseront de gouverner leurs décisions finales et se contenteront de s’appuyer sur le fait qu’ils ont appuyé sur un bouton et obtenu une solution."Dans cette guerre, le combat de la Russie est celui de la souveraineté. Comme le déclare Andreï Ilnitski:Dans ce contexte, la place réelle accordée aux négociations ne peut être que symbolique, à ce jour. Pour Andreï Ilnitski, "dans un conflit existentiel, pour conclure, seule la victoire d’une des parties peut les inciter à des décisions réelles et non à une imitation".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Andreï Ilnitski: "pour les Atlantistes, la guerre coûte moins cher que la paix"
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3ᵉ modèle de classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la défense, analyse le business model, qui s’instaure dans le cadre de la guerre en Ukraine et provoque l’escalade.
D’une manière générale, Andreï Ilnitski souligne la tendance, qui "s’est formée aujourd’hui et continue de se renforcer, à gouverner le monde par la politique de la guerre".
Selon lui, l’IA est largement surévaluée, au moins dans le secteur civil “et ne rentabilisera jamais ces gigantesques investissements:
"Des dizaines de milliards sont déjà engagés pour des décennies à l’avance pour les corporations de l’IT. On peut les énumérer: le même Peter Thiel, c’est le fondateur, encore qu’il soit fondateur de jure, mais en réalité ce Palantir a été créé par la CIA. C’est Google, l’ancien directeur général de Google, Eric Schmidt, qui est un homme de la CIA. Et aujourd’hui encore, Google est une compagnie adjacente à la CIA, à travers laquelle se construit en général le système de collecte de l’information et de gestion des flux d’actualités dans le monde entier. C’est bien sûr Elon Musk avec son Starlink, qui assure non seulement le renseignement à l’Ukraine, mais exerce en général un contrôle total, total sur les communications et l’espace"
Ces élites, comme le souligne Andreï Ilnitski, “commencent, à travers ces technologies, à gouverner le monde, en remplaçant les institutions légitimes du pouvoir, les lois et l’ordre établi, et en remplaçant l’État.” et en remplaçant les visages au niveau national, pour que leur ligne ne change pas. De ce fait, “ils deviennent de véritables acteurs politiques”.
"L’essence du moment historique actuel, dans ce contexte, réside dans une politique, qui assure l’hégémonie, la préservation de l’hégémonie de l’Occident par la guerre, par la transformation du monde en une zone grise globale, où il n’y a ni guerre, ni paix, dans un état, la guerre-monde pour ainsi dire."
En revanche, l’IA tient une place dangereuse dans le domaine militaire et modifient la nature même de la guerre. Selon Andreï Ilnitski:
"Les guerres de l’avenir déjà proche, et pour partie déjà du présent, commencent à devenir des guerres de systèmes de prise de décision. Et celui, dont le système est meilleur, gagne. Dans la guerre actuelle, que les Américains, après que la RAND Corporation a analysé le cas ukrainien, ont proposé le concept de guerre 3D. C’est-à-dire "dispersed", distribuée, en réseau, "disquisitive", évanescente, invisible, et "dégradable", c’est-à-dire une guerre d’épuisement. Cette guerre 3D, comme, du reste, cela s’applique exactement de la même manière à la guerre mentale, où " dispersed", en réseau, c’est le niveau informationnel; "disquisitive", c’est le niveau cognitif des manipulations, opérationnel ; et "dégradable", c’est-à-dire cumulatif, épuisant et évolutif, le niveau stratégique, précisément la guerre mentale. Voilà la conception de la guerre moderne".
Cette nouvelle stratégie a imprégné le politique et permet la dégradation des élites politiques. Comme le souligne Andreï Ilnitski, le but est "qu’ils perdent toute compétence à gouverner et la transmettent à ces types à lunettes, qui sont assis devant des ordinateurs; et les types à lunettes, après un certain temps, avec le développement
et la puissance de cette même intelligence artificielle, eux aussi cesseront de gouverner leurs décisions finales et se contenteront de s’appuyer sur le fait qu’ils ont appuyé sur un bouton et obtenu une solution."
Dans cette guerre, le combat de la Russie est celui de la souveraineté
. Comme le déclare Andreï Ilnitski:
"Nous nous battons pour notre droit souverain de déterminer le destin du monde russe et de la Russie comme nous, comme notre peuple russe, l’estimons nécessaire. Ce n’est pas un slogan. C’est ce qui est à la base de la politique de la Russie, que Poutine a caractérisée un jour. Quand on lui a demandé en quoi consistait notre grandeur, la grandeur russe, il a répondu: la grandeur russe est dans la souveraineté."
Dans ce contexte, la place réelle accordée aux négociations ne peut être que symbolique, à ce jour. Pour Andreï Ilnitski, "dans un conflit existentiel, pour conclure, seule la victoire d’une des parties peut les inciter à des décisions réelles et non à une imitation".
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