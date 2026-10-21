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‘’L'agriculture ne doit pas être présentée uniquement comme une activité pénible et peu rentable’’
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Le 16 octobre a marqué la Journée mondiale de l’alimentation, organisée chaque année par la FAO. En 2026, le thème retenu est:" Innover aujourd’hui pour... 21.10.2026, Sputnik Afrique
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‘’L'agriculture ne doit pas être présentée uniquement comme une activité pénible et peu rentable’’
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Le 16 octobre marque la Journée mondiale de l’alimentation, organisée chaque année par la FAO. En 2026, le thème retenu est :« Innover aujourd’hui pour nourrir demain». L’objectif est de réfléchir aux moyens de transformer les systèmes agroalimentaires grâce à l’innovation.
Au programme de cet épisode de l’Étendard, plusieurs interrogations: Pourquoi un continent disposant d’un tel potentiel agricole rencontre-t-il encore des difficultés à assurer sa sécurité alimentaire? Le problème est-il réellement celui de la quantité de nourriture produite?L'Afrique peut-elle construire un système alimentaire capable de nourrir ses populations tout en créant de la richesse pour ses producteurs ?Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Moko Modeste, technicien en production animale en République du Congo.Selon lui, la journée mondiale de l’alimentation doit permettre de changer le prisme de l'agriculture dans la société africaine.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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‘’L'agriculture ne doit pas être présentée uniquement comme une activité pénible et peu rentable’’
17:24 21.10.2026 (Mis à jour: 19:05 21.10.2026)
Le 16 octobre a marqué la Journée mondiale de l’alimentation, organisée chaque année par la FAO. En 2026, le thème retenu est:" Innover aujourd’hui pour nourrir demain". L’objectif est de réfléchir aux moyens de transformer les systèmes agroalimentaires grâce à l’innovation.
Au programme de cet épisode de l’Étendard, plusieurs interrogations: Pourquoi un continent disposant d’un tel potentiel agricole rencontre-t-il encore des difficultés à assurer sa sécurité alimentaire? Le problème est-il réellement celui de la quantité de nourriture produite?L'Afrique peut-elle construire un système alimentaire capable de nourrir ses populations tout en créant de la richesse pour ses producteurs ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Moko Modeste, technicien en production animale en République du Congo.
Selon lui, la journée mondiale de l’alimentation doit permettre de changer le prisme de l'agriculture dans la société africaine.
“L'agriculture ne doit pas être présentée uniquement comme une activité pénible et peu rentable. Elle peut devenir un secteur moderne fondé sur les technologies, l'entrepreneuriat, la transformation et la commercialisation. Pour attirer les jeunes, il faut avant tout faciliter l'accès à la terre, car pour pratiquer l'agriculture ou l'élevage, il faut disposer d'un terrain”, affirme le technicien au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici