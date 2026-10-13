https://fr.sputniknews.africa/20261013/la-tragedie-classique-grecque-et-la-litterature-pour-la-construction-dune-culture-de-la-paix--1089926693.html

La tragédie classique grecque et la littérature pour la construction d’une culture de la paix

La tragédie classique grecque et la littérature pour la construction d’une culture de la paix

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gamal El Ballat, président de l’Institut de recherche sur les récits et les organisations (IRRO), évoque le rôle que... 13.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-13T16:31+0200

2026-10-13T16:31+0200

2026-10-13T16:32+0200

afrique en marche

podcasts

grèce

france

art

littérature

philosophie

paix

tragédie

culture

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/0d/1089930191_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_64e0fa4e9b8670d586bdb3de38661546.png

La tragédie classique grecque et la littérature pour la construction d’une culture de la paix Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gamal El Ballat, président de l’Institut de recherche sur les récits et les organisations (IRRO), évoque le rôle que devrait jouer la littérature, notamment la tragédie classique grecque, dans la promotion d'une culture mondiale de la paix et de la vie au service de toute l'humanité.

Selon M.El Ballat, "nous arrivons finalement au cœur du problème. Schiller parle de cette "éternelle habitude d’hier" qui nous empêche d’agir autrement. Les chercheurs utilisent aujourd’hui une expression plus technique: la "dépendance au sentier". La guerre peut malheureusement suivre cette logique. Une violence ancienne justifie une nouvelle violence; celle-ci devient ensuite la justification de la suivante. Les enfants héritent alors non seulement de l’histoire de leurs parents, mais parfois aussi de leurs ennemis. C’est ici que la littérature peut jouer un rôle essentiel: elle donne un visage à celui que nous appelons "l’ennemi". Elle nous rappelle qu’il a lui aussi une famille, une mémoire, des peurs et des espérances.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

grèce

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, grèce, france, art, littérature, philosophie, paix, tragédie, culture, аудио