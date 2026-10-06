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RDC: dialogue national,la paix ou un nouveau bras de fer politique?
RDC: dialogue national,la paix ou un nouveau bras de fer politique?
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Le Président congolais a annoncé officiellement lancé un dialogue national, présenté comme un processus destiné à traiter les causes structurelles des crises... 06.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-06T13:12+0200
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RDC: dialogue national,la paix ou un nouveau bras de fer politique?
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Le Président congolais a annoncé officiellement lancé un dialogue national, présenté comme un processus destiné à traiter les causes structurelles des crises qui affectent le pays. Selon lui, les crises congolaises ont trop souvent été traitées par le partage du pouvoir sans s’attaquer suffisamment aux faiblesses structurelles de l’État.
Cette fois-ci, le podcast L’Étendard s'intéresse au dialogue pour la paix, la cohésion et la refondation de l’Etat qui va se tenir en République democratique du Congo.C’est dans ce sillage que nous avons reçu Crispin Kabasele Tshimanga, sénateur honoraire et président national de l'Union des démocrates socialistes (UDS), afin de nous éclairer sur les enjeux de ce dialogue.Selon lui, il faut essayer ce que le Président de la République democratique du Congo propose.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Le Président congolais a annoncé officiellement lancé un dialogue national, présenté comme un processus destiné à traiter les causes structurelles des crises qui affectent le pays. Selon lui, les crises congolaises ont trop souvent été traitées par le partage du pouvoir sans s’attaquer suffisamment aux faiblesses structurelles de l’État.
Cette fois-ci, le podcast L’Étendard s'intéresse au dialogue pour la paix, la cohésion et la refondation de l’Etat qui va se tenir en République democratique du Congo.
C’est dans ce sillage que nous avons reçu Crispin Kabasele Tshimanga, sénateur honoraire et président national de l'Union des démocrates socialistes (UDS), afin de nous éclairer sur les enjeux de ce dialogue.
Selon lui, il faut essayer ce que le Président de la République democratique du Congo propose.
“Je crois que nous devons essayer ce que propose le Président Tshisekedi. Le partage du gâteau n'a rien donné. Pourquoi continuer dans cette voie ? Certains vous diront qu'il faut refaire le Sun City, mais c'est devenu, entre nous, un jeu d'enfants”, affirme le sénateur au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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