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Mali: derrière les 164,4 milliards de FCFA, le défi de la modernisation agricole

Mali: derrière les 164,4 milliards de FCFA, le défi de la modernisation agricole

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164,4 milliards de FCFA: c’est l’enveloppe que le Mali vient de mettre sur la table pour la campagne agricole 2026-2027. Une petite hausse de 2%, certes, mais... 01.10.2026, Sputnik Afrique

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Mali: derrière les 164,4 milliards de FCFA, le défi de la modernisation agricole Sputnik Afrique 164,4 milliards de FCFA: c’est l’enveloppe que le Mali vient de mettre sur la table pour la campagne agricole 2026-2027. Une petite hausse de 2%, certes, mais avec une idée claire en tête: donner un coup de jeune à l'agriculture, épauler les producteurs sur le terrain et reprendre enfin la main sur toute la chaîne de valeur.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, on plonge au cœur de l'un des moteurs de l'économie malienne. Pour la campagne 2026-2027, le gouvernement vient de poser sur la table une enveloppe de 164,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 2 % par rapport à l'an dernier pour soutenir l’agriculture. Un coup de pouce indispensable face au casse-tête du climat, à la flambée des prix des intrants et aux galères d'approvisionnement qui pèsent sur les épaules des producteurs.Pour Soumana Kouyaté, cofondateur et manager général de Hope For Mali – une application qui connecte directement les coopératives et les investisseurs –, ces chiffres ne voudront rien dire tant qu'ils ne se verront pas concrètement dans les champs.Selon lui, la vraie bataille n'est plus seulement de produire plus, mais de produire mieux: il est urgent de moderniser les méthodes, de booster l'irrigation, de mécaniser le travail et d'amener de la technologie pour enfin changer la donne sur les rendements.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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