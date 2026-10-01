https://fr.sputniknews.africa/20261001/mali-derriere-les-1644-milliards-de-fcfa-le-defi-de-la-modernisation-agricole-1089616980.html
Mali: derrière les 164,4 milliards de FCFA, le défi de la modernisation agricole
Mali: derrière les 164,4 milliards de FCFA, le défi de la modernisation agricole
Sputnik Afrique
164,4 milliards de FCFA: c’est l’enveloppe que le Mali vient de mettre sur la table pour la campagne agricole 2026-2027. Une petite hausse de 2%, certes, mais... 01.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-01T13:25+0200
2026-10-01T13:25+0200
2026-10-01T13:25+0200
avenir souverain
podcasts
afrique
mali
alliance des états du sahel (aes)
agriculture
produits agricoles
production agricole
terres agricoles
campagne
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/01/1089616374_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_1551ee1ee05cd13feaee306c8496922c.jpg
Mali: derrière les 164,4 milliards de FCFA, le défi de la modernisation agricole
Sputnik Afrique
164,4 milliards de FCFA: c’est l’enveloppe que le Mali vient de mettre sur la table pour la campagne agricole 2026-2027. Une petite hausse de 2%, certes, mais avec une idée claire en tête: donner un coup de jeune à l'agriculture, épauler les producteurs sur le terrain et reprendre enfin la main sur toute la chaîne de valeur.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, on plonge au cœur de l'un des moteurs de l'économie malienne. Pour la campagne 2026-2027, le gouvernement vient de poser sur la table une enveloppe de 164,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 2 % par rapport à l'an dernier pour soutenir l’agriculture. Un coup de pouce indispensable face au casse-tête du climat, à la flambée des prix des intrants et aux galères d'approvisionnement qui pèsent sur les épaules des producteurs.Pour Soumana Kouyaté, cofondateur et manager général de Hope For Mali – une application qui connecte directement les coopératives et les investisseurs –, ces chiffres ne voudront rien dire tant qu'ils ne se verront pas concrètement dans les champs.Selon lui, la vraie bataille n'est plus seulement de produire plus, mais de produire mieux: il est urgent de moderniser les méthodes, de booster l'irrigation, de mécaniser le travail et d'amener de la technologie pour enfin changer la donne sur les rendements.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/01/1089616374_100:0:1181:811_1920x0_80_0_0_1e1f42d1c0e8acaac1657b8882cc26d2.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, afrique, mali, alliance des états du sahel (aes), agriculture, produits agricoles, production agricole, terres agricoles, campagne, financement, modernisation, développement, développement durable, irrigation, technologies, coton, sécurité alimentaire, industrie alimentaire, valeurs, infrastructure, productivité, transformation, souveraineté, аудио
podcasts, afrique, mali, alliance des états du sahel (aes), agriculture, produits agricoles, production agricole, terres agricoles, campagne, financement, modernisation, développement, développement durable, irrigation, technologies, coton, sécurité alimentaire, industrie alimentaire, valeurs, infrastructure, productivité, transformation, souveraineté, аудио
Mali: derrière les 164,4 milliards de FCFA, le défi de la modernisation agricole
164,4 milliards de FCFA: c’est l’enveloppe que le Mali vient de mettre sur la table pour la campagne agricole 2026-2027. Une petite hausse de 2%, certes, mais avec une idée claire en tête: donner un coup de jeune à l'agriculture, épauler les producteurs sur le terrain et reprendre enfin la main sur toute la chaîne de valeur.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain,
on plonge au cœur de l'un des moteurs de l'économie malienne. Pour la campagne 2026-2027, le gouvernement vient de poser sur la table une enveloppe de 164,4 milliards de francs CFA,
soit une hausse de 2 % par rapport à l'an dernier pour soutenir l’agriculture. Un coup de pouce indispensable face au casse-tête du climat, à la flambée des prix des intrants et aux galères d'approvisionnement qui pèsent sur les épaules des producteurs.
Pour Soumana Kouyaté, cofondateur et manager général de Hope For Mali – une application qui connecte directement les coopératives et les investisseurs –, ces chiffres ne voudront rien dire tant qu'ils ne se verront pas concrètement dans les champs.
Selon lui, la vraie bataille n'est plus seulement de produire plus, mais de produire mieux: il est urgent de moderniser
les méthodes, de booster l'irrigation, de mécaniser le travail et d'amener de la technologie pour enfin changer la donne sur les rendements.
“Dans cette phase-là, ce qu'il y a en jeu, c'est vraiment moderniser l'agriculture malienne. L'agriculture n'est plus classée comme auparavant, ce que nos parents ont connu. Maintenant, il faut de la mécanisation, de la nouvelle technologie qui puisse améliorer le rendement. Aussi, investir dans des systèmes d'irrigation et notamment renforcer la capacité de l'Office du Niger. Parce que sur les grands greniers de l'Afrique, l'Afrique a été toujours mise en précision en partie par le Mali et depuis le pic récent de la campagne 2020 où nous avions atteint plus de 700.000 tonnes de graines de coton, nous n'avons pas encore atteint ces objectifs-là” a-t-il rappelé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify