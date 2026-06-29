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Le Mali mobilise 164 milliards de FCFA pour stimuler la production agricole

Le Mali mobilise 164 milliards de FCFA pour stimuler la production agricole

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Le Mali a mobilisé une enveloppe budgétaire prévisionnelle de 164,39 milliards de FCFA pour soutenir les filières agricoles dans le cadre de la campagne... 29.06.2026, Sputnik Afrique

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En hausse de 2% par rapport à la campagne précédente, cette enveloppe permettra notamment de maintenir les subventions aux intrants agricoles, d'améliorer l'accompagnement des producteurs et de renforcer les investissements destinés à accroître durablement les rendements, rapportent des médias locaux, citant un communiqué du gouvernement.Cité par les médias, le ministre malien de l'Agriculture, Ibrahima Samaké, a souligné que la souveraineté alimentaire constitue désormais une exigence nationale et l'un des fondements de la vision stratégique de développement du pays, qui place la création de richesses et l'emploi des jeunes au cœur des politiques publiques.Le lancement officiel de la campagne agricole 2026-2027 s'est déroulé à Ségou, dans la zone de l'Office du Niger, principal bassin rizicole du Mali, sous le thème "Renouveau de l'Office du Niger, de périmètre irrigué à l'agropole industrielle".La campagne prévoit la mise en valeur de 143.000 hectares en saison et en contre-saison, avec pour objectifs la production de 930.000 tonnes de riz paddy, 395.000 tonnes de produits maraîchers et 112.000 tonnes de cultures sèches et de diversification.Afin de préserver le pouvoir d'achat des exploitants agricoles, le gouvernement malien maintient son dispositif de subventions sur les principaux intrants.Ainsi, le sac de 50 kilogrammes d'engrais minéraux restera commercialisé à 15.000 FCFA, contre 3.000 FCFA pour les engrais organiques. Les semences hybrides de maïs demeurent fixées à 1.500 FCFA le kilogramme, tandis que le kilogramme de biostimulant Ovalis est maintenu à 17.500 FCFA.

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