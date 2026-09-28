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Mali: le Centre d’intelligence artificielle et de robotique, un outil de souveraineté numérique

Mali: le Centre d’intelligence artificielle et de robotique, un outil de souveraineté numérique

Sputnik Afrique

Le Mali a inauguré son nouveau Centre d’intelligence artificielle et de robotique. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des... 28.09.2026, Sputnik Afrique

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Mali: le Centre d’intelligence artificielle et de robotique, un outil de souveraineté numérique Sputnik Afrique Le Mali a inauguré son nouveau Centre d’intelligence artificielle et de robotique, marquant une nouvelle étape dans le développement de ses capacités technologiques. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, revient sur les enjeux de cette infrastructure pour la souveraineté numérique du pays.

Pour Abdoulaye Diallo, la création de ce centre doit permettre au Mali de renforcer son autonomie dans le domaine numérique et de réduire sa dépendance technologique vis-à-vis de partenaires étrangers.Selon lui, cette nouvelle infrastructure doit également permettre au Mali de renforcer sa position dans le domaine numérique, aussi bien au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES) qu'à l'échelle africaine.Abdoulaye Diallo insiste également sur l’importance de la maîtrise des données. Il rappelle notamment l’expérience du Mali avec la conception et la fabrication des cartes biométriques, confiées selon lui à un prestataire occidental.Pour le président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, la création du nouveau centre doit permettre au pays de mieux contrôler ses données et ses infrastructures numériques.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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