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La Namibie annule un contrat avec une entreprise US pour des problèmes juridiques – presse
La Namibie annule un contrat avec une entreprise US pour des problèmes juridiques – presse
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La Namibie annule un contrat de 2,4 millions de $ avec une entreprise US pour la surveillance des cultures à l’aide de l’IA – presse En cause: des problèmes... 21.08.2026, Sputnik Afrique
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La Namibie annule un contrat de 2,4 millions de $ avec une entreprise US pour la surveillance des cultures à l’aide de l’IA – presse En cause: des problèmes juridiques. L'accord ne répondait pas aux exigences des marchés publics, a déclaré Romeo Muyunda, porte-parole du ministère de l'Agriculture, à un média namibien.👉🏾 Cette résiliation formelle vise à préserver les intérêts de l'État et à garantir le strict respect des lois et procédures nationales, a précisé le responsable.Le projet annulé prévoyait l'utilisation d'images satellites et d'intelligence artificielle pour surveiller la production de cultures clés, notamment le maïs, le mil perlé, le millet, le sorgho et le blé, d'après les médias.
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La Namibie annule un contrat avec une entreprise US pour des problèmes juridiques – presse

07:42 21.08.2026
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Récolte de blé - Sputnik Afrique, 1920, 21.08.2026
© Sputnik . Sergueï Pivovarov
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La Namibie annule un contrat de 2,4 millions de $ avec une entreprise US pour la surveillance des cultures à l’aide de l’IA – presse

En cause: des problèmes juridiques. L'accord ne répondait pas aux exigences des marchés publics, a déclaré Romeo Muyunda, porte-parole du ministère de l'Agriculture, à un média namibien.

👉🏾 Cette résiliation formelle vise à préserver les intérêts de l'État et à garantir le strict respect des lois et procédures nationales, a précisé le responsable.

Le projet annulé prévoyait l'utilisation d'images satellites et d'intelligence artificielle pour surveiller la production de cultures clés, notamment le maïs, le mil perlé, le millet, le sorgho et le blé, d'après les médias.
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