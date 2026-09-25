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Protocole de São Paulo: une opportunité commerciale, mais surtout un défi pour l’Afrique

Protocole de São Paulo: une opportunité commerciale, mais surtout un défi pour l’Afrique

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Le Protocole de São Paulo pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au commerce entre pays en développement. Pour un économiste malien, l’enjeu dépasse les... 25.09.2026, Sputnik Afrique

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Protocole de São Paulo: une opportunité commerciale, mais surtout un défi pour l’Afrique Sputnik Afrique Le Protocole de São Paulo pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au commerce entre pays en développement. Pour un économiste malien, l’enjeu dépasse les droits de douane : l’Afrique doit surtout renforcer son industrie et ses chaînes de valeur.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous intéressons au Protocole de São Paulo, un accord commercial qui pourrait renforcer les échanges entre pays en développement et ouvrir de nouvelles perspectives au commerce Sud-Sud. Alors que plusieurs pays africains doivent encore franchir le pas de la ratification, l’enjeu ne se résume pourtant pas à une baisse des droits de douane.Au micro de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union africaine et du NEPAD, rappelle que l’Afrique représente près de 18 % de la population mondiale, mais seulement une faible part du commerce mondial. Selon lui, la véritable question est désormais de savoir comment transformer cette ouverture commerciale en production, en emplois et en valeur ajoutée sur le continent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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