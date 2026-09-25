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Protocole de São Paulo: une opportunité commerciale, mais surtout un défi pour l’Afrique
Protocole de São Paulo: une opportunité commerciale, mais surtout un défi pour l’Afrique
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Le Protocole de São Paulo pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au commerce entre pays en développement. Pour un économiste malien, l’enjeu dépasse les... 25.09.2026, Sputnik Afrique
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Protocole de São Paulo: une opportunité commerciale, mais surtout un défi pour l’Afrique
Sputnik Afrique
Le Protocole de São Paulo pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au commerce entre pays en développement. Pour un économiste malien, l’enjeu dépasse les droits de douane : l’Afrique doit surtout renforcer son industrie et ses chaînes de valeur.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous intéressons au Protocole de São Paulo, un accord commercial qui pourrait renforcer les échanges entre pays en développement et ouvrir de nouvelles perspectives au commerce Sud-Sud. Alors que plusieurs pays africains doivent encore franchir le pas de la ratification, l’enjeu ne se résume pourtant pas à une baisse des droits de douane.Au micro de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union africaine et du NEPAD, rappelle que l’Afrique représente près de 18 % de la population mondiale, mais seulement une faible part du commerce mondial. Selon lui, la véritable question est désormais de savoir comment transformer cette ouverture commerciale en production, en emplois et en valeur ajoutée sur le continent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Protocole de São Paulo: une opportunité commerciale, mais surtout un défi pour l’Afrique
Le Protocole de São Paulo pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au commerce entre pays en développement. Pour un économiste malien, l’enjeu dépasse les droits de douane : l’Afrique doit surtout renforcer son industrie et ses chaînes de valeur.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous nous intéressons au Protocole de São Paulo, un accord commercial qui pourrait renforcer les échanges entre pays en développement et ouvrir de nouvelles perspectives au commerce Sud-Sud. Alors que plusieurs pays africains doivent encore franchir le pas de la ratification, l’enjeu ne se résume pourtant pas à une baisse des droits de douane.
Au micro de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao Makalou,
ancien Sherpa de la Commission de l’Union africaine et du NEPAD, rappelle que l’Afrique représente près de 18 % de la population mondiale, mais seulement une faible part du commerce mondial.
Selon lui, la véritable question est désormais de savoir comment transformer cette ouverture commerciale en production, en emplois et en valeur ajoutée sur le continent.
Pour l’économiste, l’intégration africaine doit justement permettre de franchir cette étape. Avant de chercher à conquérir davantage les marchés mondiaux, les pays africains doivent renforcer leurs échanges entre eux, développer leurs chaînes de valeur régionales et mieux exploiter les complémentarités de leurs économies. La Zone de libre-échange continentale africaine peut, dans cette perspective, devenir un outil pour rapprocher les marchés, stimuler la transformation industrielle et donner au continent davantage de poids dans ses relations commerciales avec les autres grandes économies du Sud.
“D’abord, je pense que le diagnostic est quand même fait depuis de nombreuses années que les pays africains ne commercent pas suffisamment entre eux. C’est ce qu’on appelle le commerce intra-africain. […] Avant de s’insérer dans le commerce international, dans les chaînes de valeurs internationales, il faut déjà les chaînes de valeurs régionales, il faut s’insérer dans ça. […] Et c’est à travers cela qu’on peut aussi améliorer l’intégration sur l’économie, aller vers renforcer le développement industriel, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois, et en s’insérant dans ces chaînes de valeur régionales d’abord, puis en allant vers les chaînes de valeur internationales”, a-t-il expliqué au micro de Sputnik Afrique.
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