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Nouhoum Sarr: "La paix reviendra dans un Mali uni, fort et souverain"

Nouhoum Sarr: "La paix reviendra dans un Mali uni, fort et souverain"

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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition (CNT) du Mali, secrétaire parlementaire, revient sur la... 23.09.2026, Sputnik Afrique

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Nouhoum Sarr: "La paix reviendra dans un Mali uni, fort et souverain" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition (CNT) du Mali, secrétaire parlementaire, revient sur la résilience du pays face aux défis sécuritaires, l’unité nationale et le rôle des forces de défense et des institutions dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Nouhoum Sarr affirme que "ces attaques coordonnées et simultanées sont encore une fois l’expression du terrorisme international sponsorisé par certains États". Selon lui, elles visaient à fragiliser les institutions et à interrompre la transition, mais la population, l’armée et les partenaires ont réussi à déjouer ce complot.Le secrétaire parlementaire considère que le retour de la paix et le renforcement de l’unité nationale constituent les principaux défis du pays. Il appelle à davantage de cohésion, de responsabilité et d’engagement afin que l’unité nationale soit au cœur de l’action publique.Dans le même esprit, il rappelle que la recherche de la paix demeure la seule véritable issue au conflit:Le membre du CNT du Mali rappelle ainsi que le Mali a choisi la voie de la paix et de la réconciliation. Il précise que le renforcement de l’armée vise à protéger la souveraineté du pays, ses intérêts et l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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