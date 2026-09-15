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Congo: 150 ans après Bruxelles, les fantômes de la colonisation persistent?

Congo: 150 ans après Bruxelles, les fantômes de la colonisation persistent?

Sputnik Afrique

De la prétendue mission civilisatrice aux violences de l’État indépendant du Congo, l’histoire coloniale continue de marquer la quête de souveraineté du pays... 15.09.2026, Sputnik Afrique

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Congo: 150 ans après Bruxelles, les fantômes de la colonisation persistent? Sputnik Afrique De la prétendue mission civilisatrice aux violences de l’État indépendant du Congo, l’histoire coloniale continue de marquer la quête de souveraineté du pays. Dans Boussole du Continent, Georges Songabo, professeur de littérature et spécialiste de l’histoire des guerres, revient sur cet héritage pour mieux comprendre le présent et penser l’avenir.

Le professeur Georges Songabo estime que l’aide humanitaire et les programmes de l’Onu, de la Banque mondiale ou d’autres organisations internationales servent souvent de moyens de contrôle et de domination des pays africains. Selon lui, ces interventions ne répondent pas toujours aux besoins réels des populations et peuvent s’accompagner de violences ou d’ingérences.Il rappelle que l’Afrique disposait déjà de ses propres modes d’organisation avant l’arrivée des puissances occidentales. La colonisation n’a pas été entièrement négative, mais la coopération aurait dû permettre aux Africains et aux Occidentaux de progresser ensemble, dans un véritable esprit humaniste.Concernant la Banque mondiale, le professeur affirme que les prêts et l’aide financière sont souvent accordés en échange du respect d’une ligne de conduite imposée et qu’une grande partie des fonds transite par des agents chargés d’en contrôler l’utilisation.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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