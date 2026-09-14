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Ukraine: ne pouvant remporter de victoire militaire, les Atlantistes reviennent aux négociations

Ukraine: ne pouvant remporter de victoire militaire, les Atlantistes reviennent aux négociations

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualités internationales: l’allocution de Lavrov sur... 14.09.2026, Sputnik Afrique

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Ukraine: ne pouvant remporter de victoire militaire, les Atlantistes reviennent aux négociations Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualités internationales: l’allocution de Lavrov sur l’historique des relations difficiles de l’Occident avec la Russie, la relance des négociations de paix autour de l’Ukraine et les dangers de la militarisation des pays européens.

Pour Karine Bechet, ce qui se passe sur le front ukrainien est une leçon pour tout pays:Karine Bechet souligne la difficulté objective de véritables négociations sur le front ukrainien, doublée d’une dimension subjective:La militarisation passe par l’entrepôt de missiles américains, notamment en Norvège, qui deviennent des cibles prioritaires pour la Russie, mais aussi par le renforcement de l’armée. Or, comme le souligne Karine Bechet, nous ne sommes lus à l’époque des États souverains:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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