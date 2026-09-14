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Ukraine: ne pouvant remporter de victoire militaire, les Atlantistes reviennent aux négociations
Ukraine: ne pouvant remporter de victoire militaire, les Atlantistes reviennent aux négociations
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualités internationales: l’allocution de Lavrov sur... 14.09.2026, Sputnik Afrique
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Ukraine: ne pouvant remporter de victoire militaire, les Atlantistes reviennent aux négociations
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualités internationales: l’allocution de Lavrov sur l’historique des relations difficiles de l’Occident avec la Russie, la relance des négociations de paix autour de l’Ukraine et les dangers de la militarisation des pays européens.
Pour Karine Bechet, ce qui se passe sur le front ukrainien est une leçon pour tout pays:Karine Bechet souligne la difficulté objective de véritables négociations sur le front ukrainien, doublée d’une dimension subjective:La militarisation passe par l’entrepôt de missiles américains, notamment en Norvège, qui deviennent des cibles prioritaires pour la Russie, mais aussi par le renforcement de l’armée. Or, comme le souligne Karine Bechet, nous ne sommes lus à l’époque des États souverains:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Ukraine: ne pouvant remporter de victoire militaire, les Atlantistes reviennent aux négociations
15:59 14.09.2026 (Mis à jour: 16:59 14.09.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualités internationales: l’allocution de Lavrov sur l’historique des relations difficiles de l’Occident avec la Russie, la relance des négociations de paix autour de l’Ukraine et les dangers de la militarisation des pays européens.
Pour Karine Bechet, ce qui se passe sur le front ukrainien est une leçon pour tout pays:
"À partir du moment où un pays renonce à sa souveraineté, où les élites trahissent ce pays, capitulent devant des intérêts étrangers et extérieurs, dans ce cas-là, on rentre dans une logique de soumission. Plus personne ne peut défendre les intérêts de ce pays. Les peuples ne peuvent pas, puisqu'ils n'en ont pas la force politique, et les puissances politiques finalement ne sont plus là pour défendre le peuple. Donc, cette logique, qui est la logique de la globalisation, est finalement une logique de néocolonialisme global, puisque ça touche tous les pays, c'est une logique de guerre."
Karine Bechet souligne la difficulté objective de véritables négociations sur le front ukrainien, doublée d’une dimension subjective:
"Même si Trump en a la volonté, et c'est possible qu'il y en ait volonté parce qu'en tout cas, c’est dans son intérêt politique direct, est-ce que réellement il a la capacité aujourd'hui d'aller contre le système? Parce qu'on voit quand même qu'il y a cet état profond. Ces élites atlantistes qui, avec l'arrivée de Trump lors de son deuxième mandat, ont réellement repris possession de l'Europe et qui n'ont pas du tout l'intention de lâcher. Donc, finalement, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure une personnalité peut aller à l'encontre de l'intérêt de tout un système?"
La militarisation passe par l’entrepôt de missiles américains, notamment en Norvège, qui deviennent des cibles prioritaires pour la Russie, mais aussi par le renforcement de l’armée. Or, comme le souligne Karine Bechet, nous ne sommes lus à l’époque des États souverains:
"L'armée allemande est considérée, dans une logique atlantiste générale, comme une armée régionale d'une élite globale. Donc, que les Allemands n'aient aucun doute là-dessus, ce ne sont pas les intérêts de l'Allemagne que cette armée
va défendre. Et cette armée va être utilisée en Allemagne pour défendre les intérêts étrangers, comme nous voyons partout, et quand la Russie est l'ennemi numéro un des Globalistes, est-ce que les Allemands ont envie d'en payer le prix?"
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