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"Les Nations Unies depuis leur création ont failli à leurs obligations"
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La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte à New York le 8 septembre dernier. Au micro de Sputnik Afrique, Rabotozafison Flacourt... 10.09.2026, Sputnik Afrique
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"Les Nations Unies depuis leur création ont failli à leurs obligations"
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La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte à New York le 8 septembre dernier. Au micro de Sputnik Afrique, Rabotozafison Flacourt, membre de Réveil Patriotique de Madagascar Uni, dresse les enjeux de cette nouvelle session.
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"Les Nations Unies depuis leur création ont failli à leurs obligations"
La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte à New York le 8 septembre dernier. Au micro de Sputnik Afrique, Rabotozafison Flacourt, membre de Réveil Patriotique du Madagascar Uni, dresse les enjeux de cette nouvelle session.
"C'est une très bonne chose. S'il s'agit de restaurer la confiance et de gérer la transformation des Nations Unies, parce que tout le monde voit que les Nations Unies depuis leur création ont failli à leurs obligations. Donc sous ces thèmes, nous voyons d'ici à Madagascar que c'est une très bonne chose, mais dans sa configuration actuelle, la capacité des Nations Unies est quand même conditionnée pour faire face à cette restauration", a déclaré M.Flacourt à propos du slogan de la 81e Assemblée générale des Nations Unies.
"Vu d'ici à Madagascar, nous voyons que le combat doit d'abord porter sur les efforts des Nations Unies à rompre avec les mauvaises pratiques qui ont provoqué le bazar dans le monde. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faudrait savoir aussi que les crises qui prévalent actuellement en Afrique, ce sont des crises relatives justement à l'exploitation de nos ressources. Donc l'attention doit d'abord porter sur cette volonté, cette exigence de rupture, rupture avec les anciennes pratiques des dirigeants contre l'Afrique", a-t-il ajouté.
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