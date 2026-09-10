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"Les Nations Unies depuis leur création ont failli à leurs obligations"

"Les Nations Unies depuis leur création ont failli à leurs obligations"

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La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte à New York le 8 septembre dernier. Au micro de Sputnik Afrique, Rabotozafison Flacourt... 10.09.2026, Sputnik Afrique

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"Les Nations Unies depuis leur création ont failli à leurs obligations" Sputnik Afrique La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte à New York le 8 septembre dernier. Au micro de Sputnik Afrique, Rabotozafison Flacourt, membre de Réveil Patriotique de Madagascar Uni, dresse les enjeux de cette nouvelle session.

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