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Didier Katembera:"Plus jamais d'accord avec le retrait ou le retour des armées étrangères au Congo"

Didier Katembera:"Plus jamais d'accord avec le retrait ou le retour des armées étrangères au Congo"

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Après plus de vingt ans de présence en RDC, la MONUSCO approche d’une échéance décisive. Le député de Bukavu Didier Katembera dresse un bilan sévère de la... 10.09.2026, Sputnik Afrique

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Didier Katembera:"Plus jamais d'accord avec le retrait ou le retour des armées étrangères au Congo" Sputnik Afrique Après plus de vingt ans de présence en RDC, la MONUSCO approche d’une échéance décisive. Le député de Bukavu Didier Katembera dresse un bilan sévère de la mission onusienne, accuse son échec à protéger les civils et à accompagner la réforme des FARDC, et appelle à ne plus compter sur les armées étrangères.

Le député Didier Katembera accuse la MONUSCO d’avoir échoué dans sa mission première: protéger les civils en RDC. Selon lui, la mission onusienne n’a ni accompagné la réforme de l’armée ni empêché les massacres, comme le montre le rapport mapping.Face à cet échec, Didier Katembera rejette catégoriquement toute idée de renouveler le mandat de la MONUSCO. Pour lui, la sécurité du pays doit désormais reposer sur l’armée congolaise elle-même.Didier Katembera plaide pour une meilleure organisation et une stratégie de paix qui inclut le dialogue entre Congolais et la réforme de l'armée:Sa vision passe par un recrutement ciblé de jeunes diplômés, formés aux droits humains et à l'amour de la nation, plutôt que par un brassage hétérogène qui, selon lui, affaiblit la cohésion.Pour une nouvelle stratégie de paix, il propose trois axes prioritaires :Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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