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"Poutine négocie donc sans donner le sentiment de renoncer à ses objectifs"
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, analyse la stratégie russe dans les négociations... 09.09.2026, Sputnik Afrique
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"Poutine négocie donc sans donner le sentiment de renoncer à ses objectifs"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, analyse la stratégie russe dans les négociations sur le conflit ukrainien. Selon lui, Moscou utilise le dialogue diplomatique comme un prolongement du rapport de force militaire et cherche à tirer parti du facteur temps.
Pour Bertrand Scholler, la Russie n'aurait pas intérêt à considérer un cessez-le-feu comme une étape indispensable vers la paix, mais plutôt comme un outil supplémentaire dans les négociations.Selon lui, cette stratégie permet à Vladimir Poutine de négocier tout en maintenant ses objectifs.Qui peut encore se permettre d'attendre ?L'analyste estime également que la bataille se joue désormais autant sur le temps que sur le territoire. Washington, les Européens, Kiev et Moscou ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre."Aujourd’hui, Moscou semble penser que le temps travaille davantage pour elle que contre elle."Pour Bertrand Scholler, la question centrale reste donc celle de la capacité de chaque acteur à patienter:"Qui peut encore se permettre d’attendre ? Et c’est probablement la question la plus importante de toute cette négociation."🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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15:08 09.09.2026 (Mis à jour: 15:08 11.09.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, analyse la stratégie russe dans les négociations sur le conflit ukrainien. Selon lui, Moscou utilise le dialogue diplomatique comme un prolongement du rapport de force militaire et cherche à tirer parti du facteur temps.
Pour Bertrand Scholler, la Russie n'aurait pas intérêt à considérer un cessez-le-feu comme une étape indispensable vers la paix, mais plutôt comme un outil supplémentaire dans les négociations.
"Moscou ne semble pas considérer le cessez-le-feu comme l’antichambre nécessaire de la paix, mais comme un instrument supplémentaire du rapport de force. C’est précisément là que se trouve l’intelligence de la position russe."
Selon lui, cette stratégie permet à Vladimir Poutine
de négocier tout en maintenant ses objectifs.
"Poutine négocie donc sans donner le sentiment de renoncer à ses objectifs. La diplomatie ne remplace pas ici la guerre : elle devient l’un de ses instruments."
Qui peut encore se permettre d'attendre ?
L'analyste estime également que la bataille se joue désormais autant sur le temps que sur le territoire. Washington
, les Européens, Kiev et Moscou ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre.
"Aujourd’hui, Moscou semble penser que le temps travaille davantage pour elle que contre elle."
Pour Bertrand Scholler, la question centrale reste donc celle de la capacité de chaque acteur à patienter:
"Qui peut encore se permettre d’attendre ? Et c’est probablement la question la plus importante de toute cette négociation."
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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