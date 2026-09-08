https://fr.sputniknews.africa/20260908/la-visite-de-kushner-et-witkoff-ouvre-une-possibilite-daccelerer-la-fin-du-conflit--1088991171.html
"La visite de Kushner et Witkoff ouvre une possibilité d'accélérer la fin du conflit"
"La visite de Kushner et Witkoff ouvre une possibilité d'accélérer la fin du conflit"
Sputnik Afrique
Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus récemment à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Au micro de... 08.09.2026, Sputnik Afrique
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"La visite de Kushner et Witkoff ouvre une possibilité d'accélérer la fin du conflit"
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Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus récemment à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français et directeur-fondateur de Stratpol a fait le bilan de ces discussions sur la paix en Ukraine.
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"La visite de Kushner et Witkoff ouvre une possibilité d'accélérer la fin du conflit"
Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus récemment à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français et directeur-fondateur de Stratpol a fait le bilan de ces discussions sur la paix en Ukraine.
"Il y a deux belligérants qui essaient de trouver un accord. Le problème, c'est que dans cette guerre, l'administration américaine, notamment les démocrates américains, a impliqué les Européens et qu'aujourd'hui, ce sont les Européens qui se sont tellement engagés dans cette guerre, qui, en plus, ont engagé leur modèle, leur projet politique qui bat de l'aile, qui est l'Union européenne", a déclaré Xavier Moreau au micro de Zone de Contact.
"C'est une négociation, donc il n'y a pas de garantie de résultat. Il faut garder dans la tête une certitude, c'est que la Russie a gagné la guerre. Donc, en fait, la question, c'est: à quel prix l'Ukraine va-t-elle perdre? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va donner concrètement du point de vue territorial? Quel est le système qui va être mis en place? Qu'est-ce que ça va donner, une fois que l'Ukraine redeviendra une démocratie, avec des élections légales et légitimes? Qu'est-ce qu'il y aura derrière? Encore une fois, je pense que oui, la visite de Radcliffe, puis celle de Kushner et Witkoff ouvrent une possibilité d'accélérer la fin du conflit", a-t-il ajouté.
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