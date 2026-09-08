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"La visite de Kushner et Witkoff ouvre une possibilité d'accélérer la fin du conflit"

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Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus récemment à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Au micro de... 08.09.2026, Sputnik Afrique

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"La visite de Kushner et Witkoff ouvre une possibilité d'accélérer la fin du conflit" Sputnik Afrique Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus récemment à Moscou pour rencontrer le Président russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français et directeur-fondateur de Stratpol a fait le bilan de ces discussions sur la paix en Ukraine.

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