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"L’Afrique reste encore sous domination, emprisonnée par le néocolonialisme et l’héritage colonial"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, analyse la recomposition de l’ordre mondial et ses... 09.09.2026, Sputnik Afrique
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"L’Afrique reste encore sous domination, emprisonnée par le néocolonialisme et l’héritage colonial"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, analyse la recomposition de l’ordre mondial et ses conséquences pour l’Afrique. Selon lui, malgré son éveil, le continent reste confronté au poids du néocolonialisme et doit renforcer sa souveraineté économique.
"L’avenir [de l'Afrique] sera l’industrialisation, le contrôle des ressources, la formation d’élites et [les] infrastructures", lance Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, au micro de la Radio Sputnik Afrique.Un monde en recompositionLaurent Brayard revient également sur les tensions autour du nucléaire et sur la montée en puissance du monde multipolaire, notamment à travers la Russie, la Chine et l’Inde.Les leviers de la souveraineté africainePour l’expert, l’Afrique doit désormais réduire sa dépendance économique et reprendre le contrôle de ses ressources.Il identifie plusieurs priorités pour permettre au continent de renforcer son autonomie:🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L’Afrique reste encore sous domination, emprisonnée par le néocolonialisme et l’héritage colonial"
14:56 09.09.2026 (Mis à jour: 15:03 11.09.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, analyse la recomposition de l’ordre mondial et ses conséquences pour l’Afrique. Selon lui, malgré son éveil, le continent reste confronté au poids du néocolonialisme et doit renforcer sa souveraineté économique.
"L’avenir [de l'Afrique] sera l’industrialisation, le contrôle des ressources, la formation d’élites et [les] infrastructures", lance Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, au micro de la Radio Sputnik Afrique.
Un monde en recomposition
Laurent Brayard revient également sur les tensions autour du nucléaire et sur la montée en puissance du monde multipolaire
, notamment à travers la Russie, la Chine et l’Inde.
"Le cas iranien est emblématique, pour assurer sa sécurité il est évident que l’Iran souhaiterait acquérir cette arme."
Les leviers de la souveraineté africaine
Pour l’expert, l’Afrique doit désormais réduire sa dépendance économique et reprendre le contrôle de ses ressources.
"L’Afrique reste encore largement sous domination occidentale, emprisonnée par le néocolonialisme et l’héritage colonial. Son éveil est certain, mais la route sera longue."
Il identifie plusieurs priorités pour permettre au continent de renforcer son autonomie:
"L’avenir sera sans doute l’industrialisation, la prise de contrôle des ressources, la formation d’élites, la construction d’infrastructures civiles, logistiques, de transport, énergétiques, etc., en partenariat de préférence avec d’autres pays du monde multipolaire."
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
.
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