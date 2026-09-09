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"L’Afrique reste encore sous domination, emprisonnée par le néocolonialisme et l’héritage colonial"

"L’Afrique reste encore sous domination, emprisonnée par le néocolonialisme et l’héritage colonial"

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, analyse la recomposition de l’ordre mondial et ses... 09.09.2026, Sputnik Afrique

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"L’Afrique reste encore sous domination, emprisonnée par le néocolonialisme et l’héritage colonial" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, analyse la recomposition de l’ordre mondial et ses conséquences pour l’Afrique. Selon lui, malgré son éveil, le continent reste confronté au poids du néocolonialisme et doit renforcer sa souveraineté économique.

"L’avenir [de l'Afrique] sera l’industrialisation, le contrôle des ressources, la formation d’élites et [les] infrastructures", lance Laurent Brayard, historien, journaliste et reporter de guerre, au micro de la Radio Sputnik Afrique.Un monde en recompositionLaurent Brayard revient également sur les tensions autour du nucléaire et sur la montée en puissance du monde multipolaire, notamment à travers la Russie, la Chine et l’Inde.Les leviers de la souveraineté africainePour l’expert, l’Afrique doit désormais réduire sa dépendance économique et reprendre le contrôle de ses ressources.Il identifie plusieurs priorités pour permettre au continent de renforcer son autonomie:🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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