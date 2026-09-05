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Matières premières africaines: pourquoi la valeur échappe encore au continent

Matières premières africaines: pourquoi la valeur échappe encore au continent

Sputnik Afrique

L’Afrique fournit 70 % du cacao mondial, jusqu’à 90 % de la gomme arabique et plus de la moitié des noix de cajou, mais capte moins de 10 % de leur valeur... 05.09.2026, Sputnik Afrique

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Matières premières africaines: pourquoi la valeur échappe encore au continent Sputnik Afrique L’Afrique fournit 70 % du cacao mondial, jusqu’à 90 % de la gomme arabique et plus de la moitié des noix de cajou, mais capte moins de 10 % de leur valeur mondiale. Ces ressources couvrent plus des millions d’hectares. Au micro de Sputnik Afrique, une spécialiste malienne dénonce ce paradoxe au cœur du défi de la souveraineté économique africaine.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Ténin Nana Kouyaté, fondatrice d’Agribox, une solution technologique destinée aux petits exploitants agricoles, pointe les faiblesses structurelles qui pénalisent l’agriculture africaine: déficit d’infrastructures, accès difficile au financement, manque d’information sur les marchés et insuffisante organisation des filières. Selon elle, ces facteurs contraignent encore de nombreux producteurs à vendre rapidement leur récolte à des intermédiaires, parfois à des prix imposés.La technologie peut toutefois contribuer à changer la donne. En donnant aux producteurs un meilleur accès aux informations sur les prix, les marchés et les débouchés, elle peut réduire leur dépendance aux intermédiaires et faciliter la mise en relation entre agriculteurs, coopératives et industriels.Pour la fondatrice d’Agribox, l’enjeu est donc de réorganiser les filières autour d’un objectif clair: transformer davantage sur le continent afin que les richesses produites par les Africains bénéficient d’abord aux économies africaines.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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