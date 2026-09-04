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"Les banques et les assureurs ont eu un rôle déterminant au cœur de l'activité esclavagiste"

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Les banques et les assureurs devront bientôt payer des réparations pour leur rôle pendant l'esclavage, selon une recommandation récente de l'ONU. Pour Sputnik... 04.09.2026, Sputnik Afrique

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"Les banques et les assureurs ont eu un rôle déterminant au cœur de l'activité esclavagiste" Sputnik Afrique Les banques et les assureurs devront bientôt payer des réparations pour leur rôle pendant l'esclavage, selon une recommandation récente de l'ONU. Pour Sputnik Afrique, David Melvin Eboutou, chercheur camerounais en histoire des relations internationales, a réagi à cette annonce.

Retrouvez également dans cette émission:- Salissou Saadou, analyste nigérien économique et en matière de sécurité et de diplomatie, sur les enseignements de la mutinerie déjouée au Niger;- Franck Diffo, journaliste sportif camerounais, sur le soutien de Samuel Eto'o à la candidature de Gianni Infantino à la tête de la FIFA.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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