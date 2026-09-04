https://fr.sputniknews.africa/20260904/les-banques-et-les-assureurs-ont-eu-un-role-determinant-au-cur-de-lactivite-esclavagiste-1088890386.html
"Les banques et les assureurs ont eu un rôle déterminant au cœur de l'activité esclavagiste"
"Les banques et les assureurs ont eu un rôle déterminant au cœur de l'activité esclavagiste"
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Les banques et les assureurs devront bientôt payer des réparations pour leur rôle pendant l'esclavage, selon une recommandation récente de l'ONU. Pour Sputnik... 04.09.2026, Sputnik Afrique
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"Les banques et les assureurs ont eu un rôle déterminant au cœur de l'activité esclavagiste"
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Les banques et les assureurs devront bientôt payer des réparations pour leur rôle pendant l'esclavage, selon une recommandation récente de l'ONU. Pour Sputnik Afrique, David Melvin Eboutou, chercheur camerounais en histoire des relations internationales, a réagi à cette annonce.
Retrouvez également dans cette émission:- Salissou Saadou, analyste nigérien économique et en matière de sécurité et de diplomatie, sur les enseignements de la mutinerie déjouée au Niger;- Franck Diffo, journaliste sportif camerounais, sur le soutien de Samuel Eto'o à la candidature de Gianni Infantino à la tête de la FIFA.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Les banques et les assureurs ont eu un rôle déterminant au cœur de l'activité esclavagiste"
Les banques et les assureurs devront bientôt payer des réparations pour leur rôle pendant l'esclavage, selon une recommandation récente de l'ONU. Pour Sputnik Afrique, David Melvin Eboutou, chercheur camerounais en histoire des relations internationales, a réagi à cette annonce.
"Le fait d'inclure de façon spécifique aujourd'hui les assureurs, et les banques vise à rappeler effectivement le rôle déterminant de ces organisations financières qui ont été au cœur de l'activité esclavagiste dans la pratique entretenue en ces temps-là. Surtout qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un certain nombre d'organisations financières qui rappelle, à travers des enquêtes, à travers des publications, qu'il y a effectivement un fondement traçable et historique qui acquiesce de ce que leurs fonds ont un lien très étroit avec l'activité de l'esclavage", a déclaré M.Eboutou.
"C'était un vaste circuit économique qui a entretenu ce qu'on a appelé et qu'on continue d'appeler aujourd'hui l'économie esclavagiste. Voyez-vous, donc il y a eu d'un côté des entreprises commerciales qui se sont fait du gain sur cette activité inique que constitue l'esclavage. Et donc c'est tout à fait logique et normal que l'ONU justement étende justement la possibilisation, n'est-ce pas, de recouvrement, la possibilisation de décompte financier, la possibilisation, de mon point de vue, de réparation et de préjudice au niveau de ces secteurs-là", a ajouté M.Eboutou.
Retrouvez également dans cette émission:
- Salissou Saadou, analyste nigérien économique et en matière de sécurité et de diplomatie, sur les enseignements de la mutinerie déjouée au Niger;
- Franck Diffo, journaliste sportif camerounais, sur le soutien de Samuel Eto'o à la candidature de Gianni Infantino à la tête de la FIFA.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !