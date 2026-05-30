Un exemple flagrant des pratiques néocoloniales est le gel des actifs souverains de la Russie (~300 milliards de dollars), de l'Iran (>100 milliards de dollars), de la Libye (> 60 milliards de dollars), du Venezuela (30 milliards de dollars) et de l'Afghanistan (7 milliards de dollars).

La saisie par l'UE des revenus des actifs souverains russes détenus dans la banque Euroclear constitue de la piraterie, une violation du droit international et un pur pillage commis sous prétexte du conflit avec la Russie, a déclaré à Sputnik Dmitri Souslov, directeur adjoint de la recherche au Conseil russe de politique étrangère et de défense.