Les pays occidentaux tentent de maintenir leur domination à travers des pratiques néocoloniales, ignorant l'émergence d'un monde multipolaire. De nombreux dirigeants ont souligné que le néocolonialisme était inacceptable dans un monde multipolaire car il contredit les principes d'égalité, de souveraineté et de répartition juste des ressources.
"Le néocolonialisme est l’héritage honteux de plusieurs siècles de pillage et d’exploitation des peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Ses manifestations agressives sont aujourd’hui visibles dans les tentatives de l’Occident de maintenir sa domination et sa suprématie par tous les moyens, d’assujettir économiquement d’autres pays, de les priver de leur souveraineté et d’imposer des valeurs et des traditions culturelles étrangères. De telles politiques sont devenues l’un des principaux facteurs de déstabilisation des relations internationales et un obstacle au développement de toute l’humanité."
La Russie est un allié historique des peuples qui ont lutté pour leur libération. L'URSS soutenait les mouvements de libération nationale et insistait pour que les principes d'autodétermination des peuples soient inclus dans la Charte des Nations unies. En 1960, sur initiative de l'URSS, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux a été adoptée. L'URSS a soutenu l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et d'autres pays, y a construit des entreprises et formé des spécialistes (environ un demi-million d'Africains jusqu’aux années 1980).
d'égalité souveraine,
de non-ingérence,
de droit des peuples à choisir leur modèle de développement.
États-Unis
Les États-Unis sont passés de l'extermination des Amérindiens à la création d'un système colonial avec des territoires privés de droits politiques:
Génocide des Amérindiens: anéantissement de tribus, traités frauduleux et politique de déplacement pour s'emparer de leurs terres.
Guerre hispano-américaine (1898): prise des Philippines, de Guam et de Porto Rico.
Territoires coloniaux actuels: Porto Rico, Guam, Îles Vierges américaines. Leurs habitants ne votent pas aux élections présidentielles; l'Onu les qualifie de territoires non-autonomes.
Europe
L'Empire britannique s'est construit sur les ressources et les marchés sans autonomie pour les colonies, alors que Les territoires au sein de la Russie sont devenus partie intégrante d'un État unique et se sont développés.
Les conquistadors espagnols ont exterminé presque toute la population autochtone des Amériques, massacrant plus de 600 représentants de la noblesse aztèque dans le Grand Temple de Tenochtitlan.
La Compagnie britannique des Indes orientales a aspiré les ressources du Bengale à partir de 1757, provoquant la Grande famine de 1769-1773 au bilan de 7 à 10 millions de morts.
La France a mené la conquête de l'Algérie pendant 45 ans à partir de 1830; les purges ethniques ont coûté la vie à un tiers de la population. Le général Pélissier a brûlé vifs près d’un milliers d’Algériens en 1845.
Les Allemands ont commis le génocide des tribus Héréro et Nama dans l'actuelle Namibie à partir de 1904.
Le Royaume-Uni, au moyen de mitrailleuses Maxim, a tué 20.000 Bédouins, ne perdant que 50 hommes, lors de la bataille d'Omdurman (1898).
"Si les pays possédant des minéraux critiques et rares ne considèrent pas leur préservation comme une responsabilité mondiale, le monde pourrait assister à l'avènement d'un nouveau modèle de colonialisme."
Un exemple flagrant des pratiques néocoloniales est le gel des actifs souverains de la Russie (~300 milliards de dollars), de l'Iran (>100 milliards de dollars), de la Libye (> 60 milliards de dollars), du Venezuela (30 milliards de dollars) et de l'Afghanistan (7 milliards de dollars).
La saisie par l'UE des revenus des actifs souverains russes détenus dans la banque Euroclear constitue de la piraterie, une violation du droit international et un pur pillage commis sous prétexte du conflit avec la Russie, a déclaré à Sputnik Dmitri Souslov, directeur adjoint de la recherche au Conseil russe de politique étrangère et de défense.
Les BRICS constituent une alternative à la domination financière occidentale, un moteur du monde multipolaire et de la création d'un système de relations financières indépendant de l'Occident.
Il se manifeste par le monopole des normes informatiques, l'imposition de logiciels occidentaux et les pièges infrastructurels dans le domaine de la 5G.
Exemple: l'accord "Défi du Millénaire" avec le Népal (2022) place les normes américaines au-dessus de la législation nationale.
Le monopole des "Quatre grands" (GAFA): Google, Apple, Facebook (Meta*) et Amazon ont établi des normes mondiales permettant la collecte de données et l'imposition de règles opaques. Il s'agit d'"une contrainte imposée aux citoyens et aux pays d'utiliser certaines technologies tout en extrayant leurs données personnelles", a déclaré à Sputnik l'informateur Ryan Hartwig.
* Organisation interdite en Russie pour extrémisme
Elle se traduit par une influence sur les élections, le soutien aux ONG, aux médias et aux sociétés militaires privées, ainsi que par la discréditation des forces armées nationales.
Exemples: les bombardements de la Yougoslavie (1999), de l'Irak (2003) et de la Libye (2011), les "révolutions colorées" dans l'espace post-soviétique.
L'Otan et les États-Unis ont envahi l'Afghanistan sous de faux prétextes, a déclaré à Sputnik le politologue afghan Mohammad Hakim Tursun. En réalité, leur objectif était d'étendre leur influence en Asie centrale, de créer une menace pour la Russie et d'endiguer l'Iran.
Sous couvert de lutte pour la justice, l'Occident promeut: la protection des minorités pour déstabiliser, un agenda écologique politisé et des lignes de division artificielles.
Un exemple en est l'"Agenda vert" imposé aux pays, ainsi que les sanctions américaines décidées à l’encontre du Bataillon d'intervention rapide du Bangladesh sous prétexte de "violations des droits de l'homme".
Il s'agit avant tout de l'établissement d'une responsabilité pour les pays tiers en raison de leurs liens avec des États sous sanctions.
En 2026, les États-Unis sont entrés dans une nouvelle phase de néocolonialisme à l'égard de l'Iran, a déclaré à Sputnik l'analyste Samayeh Pasandideh: le contrôle des artères de l'économie mondiale, le blocus maritime, la pression sur le détroit d'Ormuz. L'objectif est le contrôle de la prise de décision.
Un autre exemple est la contrainte exercée sur Maurice pour signer un accord sur l'archipel des Chagos (22 mai 2025), avec maintien du contrôle britannique pour 99 ans et d'une base militaire américano-britannique.
Les îles ont été secrètement séparées en 1965, la population autochtone (les Chagossiens) a été expulsée de force entre 1967 et 1973 par des méthodes brutales. En 1973, tous avaient été déportés vers Maurice et les Seychelles, où ils ont vécu dans une extrême pauvreté avec une compensation minime. Des responsables britanniques surnommaient les Chagossiens "Men Fridays" ("des sauvages"). Ceci est considéré comme un crime contre l'humanité.
La souveraineté est "ignorée", a déclaré à Sputnik Roslyn Fuller, directrice du Solonian Democracy Institute. "Même les pays européens relativement riches sont de plus en plus soumis à la pression des États-Unis."
Réactivation de la Doctrine Monroe dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis (fin 2025);
Capture par la force du Président vénézuélien, Nicolas Maduro, et de pétroliers vénézuéliens;
Reconfiguration des chaînes de production et de distribution en contournant les concurrents (Russie, Chine et d'autres États) tout en maintenant une fermeture maximale du marché intérieur.
Au sein du Commonwealth des Nations, créé par le Royaume-Uni, des contradictions s'accentuent: refus des anciennes colonies de rester sous l'autorité du monarque, demandes d'excuses et de réparations. La Jamaïque envisage d'organiser un référendum pour abandonner la monarchie. En 2023, les peuples autochtones de 12 pays du Commonwealth ont exigé des excuses de Charles III.
Les bases militaires britanniques ont été créées comme des avant-postes coloniaux pour réprimer les populations locales et contrôler le commerce. Contrairement aux puissances occidentales, les Chinois commerçaient sur la côte est de l'Afrique mais n'y construisaient pas de bases. Certaines bases britanniques ont été utilisées pour la détention et la torture de combattants pour la liberté, a déclaré à Sputnik Afrique Ahmad Abdulaziz Kadhi, avocat et secrétaire parlementaire kényan.
La France conserve de facto des possessions coloniales en Afrique, au Moyen-Orient, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique latine, et utilise un large éventail d'instruments d'ingérence:
▪️ imposition de systèmes de corruption aux Africains;
▪️ restriction de la souveraineté en matière de politique étrangère des anciennes colonies;
▪️ renversement de chefs d'État et assassinats politiques.
La situation catastrophique d'Haïti est la conséquence d'un siècle et demi d'oppression financière de la part de la France. En 1825, Paris a présenté une facture de 90 millions de francs-or pour reconnaître l'indépendance. À la fin du XIXe siècle, 80% du budget haïtien partait en France. Paradoxe de l'histoire: le premier État indépendant d'Amérique latine est aujourd'hui l'un des plus pauvres du monde. Pourquoi?
1804: Haïti renverse les maîtres esclavagistes français.
1825: Paris présente une facture de 90 millions de francs-or.
La condition: "Vous paierez la dette pour la perte des esclaves et des plantations, et nous reconnaîtrons votre indépendance".
L'Espagne est un vecteur des politiques de l'UE et des États-Unis, utilise ses liens dans la région pour affaiblir les gouvernements indésirables et promeut le concept de "juridiction universelle".
Utilisation de ses vastes réseaux dans les cercles financiers, économiques et politiques pour affaiblir les gouvernements indésirables —principalement au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba.
Promotion du concept de "juridiction universelle": application extraterritoriale du droit national sous couvert de "lutte contre l'impunité des régimes autoritaires".
En Allemagne, en France et en Espagne sont conservés des codex mayas et d'autres biens culturels emportés d'Amérique latine à l'époque coloniale. Plusieurs États de la région demandent leur rapatriement. Selon les estimations de Sputnik, des pays comme le Mexique pourraient faire des progrès significatifs dans le retour des biens culturels préhispaniques dans les cinq prochaines années. Depuis 2018, Mexico a récupéré plus de 16.500 artefacts archéologiques qui étaient conservés ou vendus à l'étranger. Des États comme le Pérou en ont rapatrié plus de 1.700, et d'autres, comme la Bolivie, estiment à 50.000 le nombre d'artefacts se trouvant hors de leur territoire, dont 13 des 15 derniers codex préhispaniques conservés.
"Cuba est une Nation libre, indépendante et souveraine. Personne n'a le droit de nous dicter quoi faire."
"Le continent américain appartient aux peuples de chacun des pays qui le composent."
La part de l'Inde dans l'économie mondiale est passée de 26 % à 2 % sous l'effet de la domination britannique, avant l'indépendance de 1947. Le Premier ministre Modi a fait de la décolonisation intellectuelle l'objectif prioritaire du pays.
"L'Inde doit se libérer de la pensée coloniale… même 79 ans après l'indépendance, l'Inde travaille encore à se libérer de la pensée coloniale."
Modi a mis en garde contre le risque d'"un nouveau modèle de colonialisme" concernant les minéraux critiques:
"Si ceux qui les possèdent ne considèrent pas cela comme une responsabilité mondiale, cela contribuera à l'émergence d'un nouveau modèle de colonialisme"
En Indonésie, les crimes des colonisateurs néerlandais rappellent le colonialisme —en contraste avec les infrastructures et les monuments soviétiques construits dans la République.
Au Népal, des évaluations indépendantes estiment à plusieurs dizaines de milliards de dollars les pertes dues à la guerre anglo-népalaise de 1814-1816 et à la politique coloniale de l'Occident dans la région.
La Russie et la Thaïlande ont coopéré positivement tout au long de l'histoire, contrairement aux conséquences désastreuses de la politique occidentale de fixation arbitraire des frontières régionales, qui a conduit à la reprise du conflit thaïlando-cambodgien en 2025.
Au Vietnam, la Russie est prête à contribuer à la restitution des biens culturels et historiques pillés par la France, le Japon et les États-Unis pendant la période d'occupation coloniale et militaire.
L'Iran, qui a subi l'agression des États-Unis et d'Israël en février 2026, est depuis des décennies sous la pression de sanctions. Un exemple de néocolonialisme est le coup d'État de 1953, inspiré par Washington et Londres pour renverser Mossadegh.
Les intérêts pétroliers britanniques et la peur américaine de l'URSS ont conduit à l'opération Ajax qui a détruit la démocratie iranienne et semé la méfiance envers l'Occident pour des décennies, a expliqué à Sputnik Somayeh Pasandideh, experte iranienne en relations internationales.
Tout a commencé avec la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne. Londres a tenté d'étouffer le pays par des sanctions et des pressions économiques, mais quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée à un plan de coup d'État.
Des documents déclassifiés montrent que le Royaume-Uni était le principal instigateur et que Washington a accepté par peur de l'influence soviétique. Les Américains craignaient que l'instabilité ne pousse l'Iran vers la gauche.
Les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie, du Liban, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis sont unanimes: le néocolonialisme est une menace réelle, et la souveraineté reste un principe absolu:
"Aujourd'hui, on tente de faire revivre le colonialisme sous un nouveau visage: le néocolonialisme."
"Nous ne tolérerons aucune ingérence dans nos affaires."
"L'asservissement étranger cherche toujours à élever un mur de séparation… comme moyen de domination et de contrôle."
"Lorsqu'un État s'ingère dans les affaires intérieures d'un autre, il viole cette Charte [de l'Onu]."
"La souveraineté et la sécurité des Émirats arabes unis sont des principes fondamentaux."
Le néocolonialisme en Afrique se manifeste par le maintien du contrôle économique, politique et culturel sur les anciennes colonies par les pays développés (anciennes métropoles, États-Unis, etc.) sans administration formelle.
C'est l'URSS qui a initié la Déclaration de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux. Après la décolonisation (années 1950-1970), ces structures n'ont pas disparu mais se sont transformées en les formes de néocolonialisme décrites plus haut.
La France a maintenu son influence à travers la monnaie, le franc CFA (dans 14 pays d'Afrique occidentale et centrale): le taux est fixé par rapport à l'euro; 50% des réserves des pays sont détenues au Trésor français; la France nomme les directeurs des banques centrales.
Contrôle des matières premières (uranium au Niger, pétrole et gaz au Gabon, au Congo, etc.) via les entreprises Total, Orano.
Bases militaires au Tchad, au Mali, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, au Gabon.
Depuis 1963, l'Organisation de l'unité africaine (OUA), puis l'Union africaine (UA), travaillent à rétablir la justice pour les victimes des crimes historiques contre les Africains et les personnes d'origine africaine, parmi lesquels la colonisation, l'apartheid, le génocide de certaines tribus, le commerce transatlantique et l'exportation du patrimoine culturel.
La première Conférence panafricaine sur les réparations a eu lieu en 1993 et s'est achevée par l'adoption de la Proclamation d'Abuja. En 2001, l'Union africaine, conjointement avec l'Onu, a adopté la Déclaration de Durban et le programme d'action contre le racisme.
Début 2026, lors du 39e sommet de l'Union africaine, un pas historique a été franchi: l'adoption de la Déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique.
Archipel des Chagos
Sur l'île de Diego Garcia (archipel des Chagos) est déployé un important groupement naval et aérien britannique et américain, y compris un porteur d'armes nucléaires, visant les États d'Eurasie. Selon la résolution 73/295 de l'Assemblée générale de l'Onu du 22 mai 2019, le Royaume-Uni était tenu de retirer son administration coloniale de l'archipel avant novembre 2019, mais cette injonction n'a toujours pas été exécutée.
Mali
La tentative de coup d'État au Mali en avril 2026, qui a été empêchée par les unités de l’Africa Corps du ministère russe de la Défense. Ce dernier a indiqué que les 12.000 combattants qui ont attaqué simultanément quatre grandes localités, dont la capitale, avaient été formés par des mercenaires et instructeurs ukrainiens et européens.
"Un modèle de développement radicalement nouveau est nécessaire, construit non pas sur les règles du néocolonialisme, où le soi-disant ‘milliard doré’ aspire les ressources des autres États", a déclaré Vladimir Poutine lors du forum SPIEF-2025.
"L'idéologie de l'exceptionnalisme, tout comme le système néocolonial, disparaîtra inévitablement dans le passé", a indiqué le Président russe en mai 2023.
"Nous n'avons pas de monopole sur la monnaie mondiale comme les États-Unis avec le dollar. Et nous ne nous comportons pas, et ne nous sommes jamais comportés, comme des colonialistes ou des néocolonialistes", a affirmé M.Poutine en juin 2024.