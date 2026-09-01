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Cryptomonnaies en Guinée: quand le rêve de richesse vire à l’arnaque
Cryptomonnaies en Guinée: quand le rêve de richesse vire à l’arnaque
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Depuis plusieurs mois, des centaines d’épargnants guinéens se retrouvent confrontés à des plateformes qui leur promettent des rendements importants et des... 01.09.2026, Sputnik Afrique
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Cryptomonnaies en Guinée: quand le rêve de richesse vire à l’arnaque
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Depuis plusieurs mois, des centaines d’épargnants guinéens se retrouvent confrontés à des plateformes qui leur promettent des rendements importants et des gains rapides. Des personnes auraient investi des sommes allant de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros, attirées par des taux d’intérêt particulièrement élevés.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, des questions qui touchent directement aux finances des populations, mais aussi aux nouvelles pratiques de la finance numérique.Comment reconnaître une véritable opportunité d’investissement d’une escroquerie? Pourquoi les promesses de gains rapides sont-elles aussi efficaces? Quels sont les signes qui doivent immédiatement éveiller les soupçons? Et surtout, comment protéger son argent face à ces nouvelles formes de fraude?Pour nous éclairer, nous recevons Jean René Fils Ndouma, ingénieur en conception en organisation des entreprises, expert en marchés financiers et en finance digitale.Selon lui, la formation est un outil incontournable pour se préserver contre les risques d’arnaques.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Depuis plusieurs mois, des centaines d’épargnants guinéens se retrouvent confrontés à des plateformes qui leur promettent des rendements importants et des gains rapides. Des personnes auraient investi des sommes allant de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros, attirées par des taux d’intérêt particulièrement élevés.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, des questions qui touchent directement aux finances des populations, mais aussi aux nouvelles pratiques de la finance numérique.
Comment reconnaître une véritable opportunité d’investissement d’une escroquerie? Pourquoi les promesses de gains rapides sont-elles aussi efficaces? Quels sont les signes qui doivent immédiatement éveiller les soupçons? Et surtout, comment protéger son argent face à ces nouvelles formes de fraude?
Pour nous éclairer, nous recevons Jean René Fils Ndouma, ingénieur en conception en organisation des entreprises, expert en marchés financiers et en finance digitale.
Selon lui, la formation est un outil incontournable pour se préserver contre les risques d’arnaques.
“L'éducation est incontournable. Et j'ai souvent dit, en tant que formateur, que la première barrière pour se sécuriser, c'est de se former. Quand on est formé, on a déjà réduit considérablement le risque”, affirme Jean René Fils Ndouma au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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