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"L'Afrique a un problème de captation de la valeur"
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L'Afrique capte moins de 10% de la valeur de ses ressources arboricoles, qu'elle génère avec ses ressources, selon un récent rapport de Landscape Alliance... 31.08.2026, Sputnik Afrique
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L'Afrique capte moins de 10% de la valeur de ses ressources arboricoles, qu'elle génère avec ses ressources, selon un récent rapport de Landscape Alliance. Pour Sputnik Afrique, l'économiste togolais Che Hellu-Lawson a analysé les conclusions de ce document.
Retrouvez également dans cette émission:- La situation au Niger après que la mutinerie a été déjouée;- Le premier Forum confédéral de la Jeunesse et du volontariat de l'AES, à Ouagadougou;- Moussa Hamidou, analyste nigérien, sur la construction d'une centrale solaire au Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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L'Afrique capte moins de 10% de la valeur de ses ressources arboricoles, qu'elle génère avec ses ressources, selon un récent rapport de Landscape Alliance. Pour Sputnik Afrique, l'économiste togolais Che Hellu-Lawson a analysé les conclusions de ce document.
"Il faut d'abord corriger une idée reçue. L'Afrique n'a pas un problème de ressources, elle a un problème de captation de la valeur. Prenons le cacao par exemple: l'Afrique produit environ 70% du cacao mondial, mais les producteurs africains restent très loin de contrôler la valeur créée après la récolte", a expliqué l'économiste togolais.
"Si on peut résumer les freins de blocage à l'industrialisation de l'Afrique, on dira: pas suffisamment de capital industriel, pas d'infrastructures encore trop coûteuses ou insuffisantes, pas de politique industrielle qui a souvent manqué de cohérence, de continuité, de coordination.", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- La situation au Niger après que la mutinerie a été déjouée;
- Le premier Forum confédéral de la Jeunesse et du volontariat de l'AES, à Ouagadougou;
- Moussa Hamidou, analyste nigérien, sur la construction d'une centrale solaire au Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !