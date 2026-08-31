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"L'Afrique a un problème de captation de la valeur"

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L'Afrique capte moins de 10% de la valeur de ses ressources arboricoles, qu'elle génère avec ses ressources, selon un récent rapport de Landscape Alliance... 31.08.2026, Sputnik Afrique

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"L'Afrique a un problème de captation de la valeur" Sputnik Afrique L'Afrique capte moins de 10% de la valeur de ses ressources arboricoles, qu'elle génère avec ses ressources, selon un récent rapport de Landscape Alliance. Pour Sputnik Afrique, l'économiste togolais Che Hellu-Lawson a analysé les conclusions de ce document.

Retrouvez également dans cette émission:- La situation au Niger après que la mutinerie a été déjouée;- Le premier Forum confédéral de la Jeunesse et du volontariat de l'AES, à Ouagadougou;- Moussa Hamidou, analyste nigérien, sur la construction d'une centrale solaire au Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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