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"L'Afrique de demain ne se fera pas sans les femmes"
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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Ascofaré Ouleymatou Tamboura, vice-présidente du Réseau des femmes ministres et parlementaires du... 19.08.2026, Sputnik Afrique
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"L'Afrique de demain ne se fera pas sans les femmes"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Ascofaré Ouleymatou Tamboura, vice-présidente du Réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali, revient sur le rôle central des femmes dans le développement du continent.
Ascofaré Ouleymatou Tamboura rappelle que la Journée panafricaine des Femmes, qui célèbre la création de l'Organisation panafricaine des Femmes en 1962, est essentielle pour commémorer la lutte des femmes pour l'indépendance et l'émancipation. Malgré des progrès notables, des défis persistent, notamment en matière de violences, d'accès à l'éducation et de représentation politique.La vice-présidente du Réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali encourage également les jeunes femmes à s'engager en politique et à s'investir pour l'avenir de l'Afrique.Madame Tamboura souligne que les femmes sont déjà des actrices clés de la paix et de la médiation, que ce soit au sein de la famille ou dans la communauté. Elles sont naturellement sollicitées et s'impliquent à ces niveaux.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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"L'Afrique de demain ne se fera pas sans les femmes"
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Ascofaré Ouleymatou Tamboura, vice-présidente du Réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali, revient sur le rôle central des femmes dans le développement du continent.
Ascofaré Ouleymatou Tamboura
rappelle que la Journée panafricaine des Femmes, qui célèbre la création de l'Organisation panafricaine des Femmes en 1962, est essentielle pour commémorer la lutte des femmes pour l'indépendance et l'émancipation. Malgré des progrès notables, des défis persistent, notamment en matière de violences, d'accès à l'éducation
et de représentation politique.
"Lorsqu’une seule femme réussit, ce n'est pas ça la réussite. Il faut qu'elle puisse, par son initiative, entraîner d'autres femmes pour qu'ensemble nous puissions agir et développer notre pays."
La vice-présidente du Réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali encourage également les jeunes
femmes à s'engager en politique et à s'investir pour l'avenir de l'Afrique.
"Comme on dit, un seul doigt ne peut pas ramasser des cailloux. Donc les femmes ont réellement un rôle à jouer. Il faut qu'elles soient impliquées dans le processus de développement."
Madame Tamboura souligne que les femmes sont déjà des actrices clés de la paix et de la médiation, que ce soit au sein de la famille ou dans la communauté. Elles sont naturellement sollicitées et s'impliquent à ces niveaux.
"Maintenant, il s'agit de renforcer juste un peu leur rôle pour qu'elles continuent à faire ce travail formidable qu'elles font à tous les niveaux de la société."
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