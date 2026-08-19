Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Pouls
L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
https://fr.sputniknews.africa/20260819/il-ny-a-pas-de-conditions-que-le-peuple-russe-soumet-a-ceux-a-qui-il-veut-donner-de-laide-1088465635.html
"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide"
"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide"
Sputnik Afrique
Au micro de Pouls, on parle des défis épidémiques auxquels est aujourd'hui confrontée la République démocratique du Congo et du rôle de l'aide russe. 19.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-19T17:44+0200
2026-08-19T17:44+0200
pouls
podcasts
république démocratique du congo (rdc)
kinshasa
russie
aide humanitaire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/13/1088465240_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_44f88e95793c88468c139441b86ce105.jpg
"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide"
Sputnik Afrique
Au micro de Pouls, on parle des défis épidémiques auxquels est aujourd'hui confrontée la République démocratique du Congo et du rôle de l'aide russe.
"Nous comptons sur les partenariats avec le peuple russe dans plusieurs domaines: la recherche scientifique, l'éducation, la santé et l'agriculture", a avancé le Dr Laddy Yangotikala Senga, en mettant en valeur la mission humanitaire des médecins russes qui, au printemps, a permis de sauver des centaines de Congolais. Et d'ajouter:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
république démocratique du congo (rdc)
kinshasa
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/13/1088465240_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_fe3e8df73fd015ff5eff793b5ba4fb58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, république démocratique du congo (rdc), kinshasa, russie, aide humanitaire, аудио
podcasts, république démocratique du congo (rdc), kinshasa, russie, aide humanitaire, аудио

"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide"

17:44 19.08.2026
Pouls
"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Maria Balareva
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Au micro de Pouls, on parle des défis épidémiques auxquels est aujourd'hui confrontée la République démocratique du Congo et du rôle de l'aide russe.
"Nous comptons sur les partenariats avec le peuple russe dans plusieurs domaines: la recherche scientifique, l'éducation, la santé et l'agriculture", a avancé le Dr Laddy Yangotikala Senga, en mettant en valeur la mission humanitaire des médecins russes qui, au printemps, a permis de sauver des centaines de Congolais.
Et d'ajouter:
"Le monde d'aujourd'hui a besoin de savoir que la Russie est une force sur la table des négociations, et avoir la Russie avec soi, c'est peser sur les tables des négociations."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripodsSpotify
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала