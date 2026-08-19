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"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide"

"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide"

Sputnik Afrique

Au micro de Pouls, on parle des défis épidémiques auxquels est aujourd'hui confrontée la République démocratique du Congo et du rôle de l'aide russe. 19.08.2026, Sputnik Afrique

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"Il n'y a pas de conditions que le peuple russe soumet à ceux à qui il veut donner de l'aide" Sputnik Afrique Au micro de Pouls, on parle des défis épidémiques auxquels est aujourd'hui confrontée la République démocratique du Congo et du rôle de l'aide russe.

"Nous comptons sur les partenariats avec le peuple russe dans plusieurs domaines: la recherche scientifique, l'éducation, la santé et l'agriculture", a avancé le Dr Laddy Yangotikala Senga, en mettant en valeur la mission humanitaire des médecins russes qui, au printemps, a permis de sauver des centaines de Congolais. Et d'ajouter:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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