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"Il est possible de lutter contre le terrorisme au Sahel sans intervention militaire étrangère"

"Il est possible de lutter contre le terrorisme au Sahel sans intervention militaire étrangère"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ayoub Arfi, chercheur algérien en droit et en relations internationales, analyse les informations diffusées fin... 18.08.2026, Sputnik Afrique

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"Il est possible de lutter contre le terrorisme au Sahel sans intervention militaire étrangère" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ayoub Arfi, chercheur algérien en droit et en relations internationales, analyse les informations diffusées fin juillet par le Washington Post, faisant état d'une possible intervention militaire antiterroriste américaine au Mali.

Selon Ayoub Arfi, il est difficile de considérer toute coopération américaine avec le Mali comme un retour automatique de Bamako dans le camp occidental: le pays diversifie ses partenaires selon ses impératifs sécuritaires et stratégiques, et Washington pourrait surtout chercher des renseignements sur les groupes terroristes au Sahel, sans nécessairement déployer de forces.Il rappelle que les interventions étrangères successives, notamment en Libye, ont directement déstabilisé le Mali et l’espace sahélien en favorisant la circulation d’armes et de combattants. Selon lui, un dialogue entre Bamako et Washington peut être utile s’il respecte la souveraineté malienne et répond à des besoins clairement définis par les pays de la région, mais la solution durable ne peut pas être uniquement militaire.S’appuyant sur l’expérience algérienne, Ayoub Arfi explique qu’il est possible de lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel sans faire de l’intervention militaire étrangère. L’Algérie privilégie une approche combinant:🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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