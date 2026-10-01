https://fr.sputniknews.africa/20261001/direct---vladimir-poutine-intervient-au-club-de-discussion-international-valdai-1089618784.html
DIRECT - Vladimir Poutine intervient au Club de discussion international Valdaï
DIRECT - Vladimir Poutine intervient au Club de discussion international Valdaï
Sputnik Afrique
La 23e réunion est placée sous le thème: "Responsabilité pour l'avenir: limites du possible ou possibilités illimitées?". 01.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-01T17:14+0200
2026-10-01T17:14+0200
2026-10-01T17:14+0200
russie
vladimir poutine
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Elle se déroule dans la région de Moscou et rassemble des participants de 40 pays.
russie
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2026
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Vladimir Poutine intervient au Club de discussion international Valdaï
Sputnik Afrique
Vladimir Poutine intervient au Club de discussion international Valdaï
2026-10-01T17:14+0200
true
PT1S
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, vladimir poutine, видео
russie, vladimir poutine, видео
DIRECT - Vladimir Poutine intervient au Club de discussion international Valdaï
La 23e réunion est placée sous le thème: "Responsabilité pour l'avenir: limites du possible ou possibilités illimitées?".
Elle se déroule dans la région de Moscou et rassemble des participants de 40 pays.