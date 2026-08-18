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CPI: la justice qui condamne l'Afrique et protège les puissants

CPI: la justice qui condamne l'Afrique et protège les puissants

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons Tapé Groubera, enseignant, écrivain et président du Mouvement pour la renaissance de l'Afrique, pour... 18.08.2026, Sputnik Afrique

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CPI: la justice qui condamne l'Afrique et protège les puissants Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons Tapé Groubera, enseignant, écrivain et président du Mouvement pour la renaissance de l'Afrique, pour décrypter les dérives de la Cour pénale internationale et son instrumentalisation au service de l'Occident.

Et il rappelle un paradoxe fondamental: les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël et la France n'ont pas ratifié le Statut de Rome. Il évoque également le cas emblématique de la Côte d'Ivoire: Quant à l'impunité d'Israël, il la replace dans un système plus large: Pour Tapé Groubera, la conclusion est sans appel:

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