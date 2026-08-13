Médiation en Ukraine: "Pékin a besoin de la paix pour asseoir ses positions de force"
18:36 13.08.2026 (Mis à jour: 16:55 14.08.2026)
Médiation en Ukraine: "Pékin a besoin de la paix pour asseoir ses positions de force"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre et auteur français, analyse le levier de médiation dont la Chine dispose pour jouer un rôle majeur dans la résolution du conflit en Ukraine.
Selon Laurent Brayard, la Chine occupe déjà une position internationale majeure et ambitionne de s’imposer, d’ici au centenaire de la République populaire chinoise en 2049, sur les plans économique, militaire et politique. Son modèle reste profondément marqué par son histoire et son pragmatisme. Les projets liés aux Nouvelles routes de la soie témoignent notamment de son dynamisme commercial et industriel.
"Elle a besoin de la paix, pour asseoir ses positions. Elle se trouve déjà en position de force, mais encore en retrait par rapport à un réseau diplomatique, car elle ne possède pas de profondeur historique dans ce domaine, contrairement à l’Occident", a affirmé l'historien et journaliste français.
Notre invité estime également que l’Europe s’est enfermée dans un système idéologique qui ne répond plus suffisamment à ses propres intérêts économiques et sociaux. La Chine, déjà l’un des principaux acteurs du monde multipolaire, cherche désormais à dialoguer d’égal à égal avec les États-Unis, tandis que le Sud global poursuit sa montée en puissance.
"C’est un adage occidental, empreint de peur de la fin d’un système. Si la Chine ne faisait pas trembler le monde par des armées, elle pèserait puissamment sur les destinées du monde, à partir du moment où elle se donnera les moyens d’un engagement plus appuyé, je parle ici au niveau de la diplomatie et de son aura dans le monde".
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.
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