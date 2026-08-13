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Libre-échange dans la CEEAC: " C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle"

Libre-échange dans la CEEAC: " C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle"

Sputnik Afrique

Paul Tasong, le ministre camerounais délégué à l'Economie a reçu le 5 aout dernier à Yaoundé Rosalie Matondo, présidente du Conseil des ministres de la CEEAC... 13.08.2026, Sputnik Afrique

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Libre-échange dans la CEEAC: " C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle" Sputnik Afrique Paul Tasong, le ministre camerounais délégué à l'Economie a reçu le 5 aout dernier à Yaoundé Rosalie Matondo, présidente du Conseil des ministres de la CEEAC. Pour Sputnik Afrique, la journaliste panafricaniste Begoude Madonne a fait le point sur la question de la libre circulation dans l'espace de la CEEAC.

Retrouvez également dans cette émission:- Edouard Bizimana, ministre burundais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la Coopération sur le Dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique;-Liliane Guemdjé, députée tchadienne, et Keda Ballah, ministre tchadien de l'Agriculture, sur l'anniversaire de l'indépendance du Tchad;- Jeansy Boele et Marie Nasie, chefs cuisiniers de RDC et de la République du Congo, sur leur victoire au concours "Voyage culinaire", organisé à la Maison Russe de Brazzaville.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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