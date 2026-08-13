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Libre-échange dans la CEEAC: " C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle"
Libre-échange dans la CEEAC: " C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle"
Sputnik Afrique
Paul Tasong, le ministre camerounais délégué à l'Economie a reçu le 5 aout dernier à Yaoundé Rosalie Matondo, présidente du Conseil des ministres de la CEEAC... 13.08.2026, Sputnik Afrique
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Libre-échange dans la CEEAC: " C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle"
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Paul Tasong, le ministre camerounais délégué à l'Economie a reçu le 5 aout dernier à Yaoundé Rosalie Matondo, présidente du Conseil des ministres de la CEEAC. Pour Sputnik Afrique, la journaliste panafricaniste Begoude Madonne a fait le point sur la question de la libre circulation dans l'espace de la CEEAC.
Retrouvez également dans cette émission:- Edouard Bizimana, ministre burundais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la Coopération sur le Dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique;-Liliane Guemdjé, députée tchadienne, et Keda Ballah, ministre tchadien de l'Agriculture, sur l'anniversaire de l'indépendance du Tchad;- Jeansy Boele et Marie Nasie, chefs cuisiniers de RDC et de la République du Congo, sur leur victoire au concours "Voyage culinaire", organisé à la Maison Russe de Brazzaville.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Libre-échange dans la CEEAC: " C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle"
Paul Tasong, le ministre camerounais délégué à l'Economie a reçu le 5 aout dernier à Yaoundé Rosalie Matondo, présidente du Conseil des ministres de la CEEAC. Pour Sputnik Afrique, la journaliste panafricaniste Begoude Madonne a fait le point sur la question de la libre circulation dans l'espace de la CEEAC.
"C'est quand même depuis le siècle dernier qu'on en parle, mais la véritable question, c'est ce qui fait en sorte que les choses n'avancent pas réellement. Nous pensons qu'il s'agit plutôt de la difficulté de la fusion entre la CEMAC et la CES. Car si ces deux organisations régionales réussissaient à fusionner véritablement, que ce soit sur les textes, sur la forme, sur le terrain, la matérialisation des décisions et des différents protocoles adoptés, cela faciliterait la tâche", a déclaré au micro de Zone de Contact Begoude Madonne.
"Maintenant, il faut supprimer les tracasseries, à savoir les barrages routiers, les contrôles sur le long des corridors importants. Il faut également sécuriser les différentes frontières et là on parlera de coopération parce qu'il faudra renforcer ces différentes coopérations afin que les frontières qui sont désormais ouvertes à tous soient quand même sécurisées pour chaque état afin que chacun puisse surveiller ou alors veiller au bien de son intégrité nationale ou alors l'intégrité de son territoire", a-t-elle estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
- Edouard Bizimana, ministre burundais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la Coopération sur le Dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique;
-Liliane Guemdjé, députée tchadienne, et Keda Ballah, ministre tchadien de l'Agriculture, sur l'anniversaire de l'indépendance du Tchad;
- Jeansy Boele et Marie Nasie, chefs cuisiniers de RDC et de la République du Congo, sur leur victoire au concours "Voyage culinaire", organisé à la Maison Russe de Brazzaville.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !