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Sergueï Lavrov commence sa tournée africaine par une visite à Addis-Abeba

Sergueï Lavrov commence sa tournée africaine par une visite à Addis-Abeba

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Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé à Addis-Abeba le 6 juillet au soir. Durant son séjour, il devrait s'entretenir avec son homologue... 07.07.2026, Sputnik Afrique

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Principaux points à l'ordre du jour, selon la presse russe:🔸Construction d'une centrale nucléaire en Éthiopie: L'un des principaux sujets des discussions. Les deux pays avaient déjà examiné cette question à Moscou fin 2025. L'Éthiopie prévoit d'achever la construction de cette centrale, réalisée en partenariat avec la Russie, en dix ans, avait déclaré à Sputnik l'ambassadeur d'Éthiopie en Russie, Genet Teshome Jirru. https://t.me/sputnik_afrique/64002 🔸 Ressources naturelles et développement minier: L'Éthiopie souhaite coopérer avec des entreprises russes dans les secteurs minier, extractif et métallurgique, comme l'ont déjà annoncé des responsables éthiopiens.🔸 Commerce: Lors de leur dernière rencontre l'année dernière, MM. Lavrov et Timothewos avaient évoqué les échanges commerciaux entre les deux pays et les moyens de les accroître.🔸 Coopération internationale et BRICS: Les ministres des Affaires étrangères discuteront également de la coopération au sein de diverses organisations internationales. Depuis son adhésion aux BRICS, les liens entre les deux pays se sont encore renforcés.🔸Sommet Russie-Afrique et Union africaine: Les entretiens de M. Lavrov avec le président de la Commission de l'Union africaine porteront principalement sur les préparatifs de ce sommet.🌍👉 Moscou, guidée par le principe des "solutions africaines aux problèmes africains", a maintes fois exprimé sa volonté de coordonner ses efforts avec l'Union africaine au sein des instances internationales sur les questions urgentes du continent.

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