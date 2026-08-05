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Crise migratoire: "Le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien"
Crise migratoire: "Le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien"
Sputnik Afrique
L'Espagne a été prise par surprise avec l'arrivée massive de 72.000 migrants venus du Maroc. Puis, les pays de l'UE se sont montrés divisés sur la politique à... 05.08.2026, Sputnik Afrique
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Crise migratoire: "Le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien"
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L'Espagne a été prise par surprise avec l'arrivée massive de 72.000 migrants venus du Maroc. Puis, les pays de l'UE se sont montrés divisés sur la politique à adopter à l'égard de Madrid. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Paul Antoine a fait le point sur les dissonances européennes en matière de politique migratoire.
Retrouvez également dans cette émission:-Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant indépendant nigérien, sur la fête de l'Indépendance et la fête de l'arbre au Niger;-Issoufou Ouedraogo, analyste politique burkinabé, sur l'inauguration du nouveau système d'irrigation de Nigema-Toukoro au Burkina Faso.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Crise migratoire: "Le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien"
L'Espagne a été prise par surprise avec l'arrivée massive de 72.000 migrants venus du Maroc. Puis, les pays de l'UE se sont montrés divisés sur la politique à adopter à l'égard de Madrid. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Paul Antoine a fait le point sur les dissonances européennes en matière de politique migratoire.
"Encore une fois, ce qui arrive à Ceuta n'est pas tant le chiffre. À une époque, c'est ce qui arrivait en Allemagne tous les jours et en Europe tous les jours. C'est plus que le symbole que ça amène. Et le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien. L'Union européenne ne règle et ne gère rien. Et que quand il y a des situations, il faut que ce soit géré par un État directement", a déclaré au micro de Zone de ContactPaul Antoine.
"Je pense que ça a un petit peu fait voler en éclat les frontières européennes, encore une fois, qui n 'existaient déjà pas. Mais ça a un petit peu fait voler cette idée pour certains qu'il y avait des frontières européennes, et peut-être que les pays, les États, en tout cas ceux qui ont déjà opté pour un retour drastique sur l'immigration, et notamment sur un contrôle drastique de l'immigration vont sûrement arrêter de croire en l'Union Européenne pour ça et vont rétablir les contrôles à leurs frontières directement", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
-Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant indépendant nigérien, sur la fête de l'Indépendance et la fête de l'arbre au Niger;
-Issoufou Ouedraogo, analyste politique burkinabé, sur l'inauguration du nouveau système d'irrigation de Nigema-Toukoro au Burkina Faso.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !