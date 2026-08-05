https://fr.sputniknews.africa/20260805/crise-migratoire-le-symbole-cest-que-leurope-ne-regle-rien-ne-gere-rien-1088090254.html

Crise migratoire: "Le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien"

Crise migratoire: "Le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien"

Sputnik Afrique

L'Espagne a été prise par surprise avec l'arrivée massive de 72.000 migrants venus du Maroc. Puis, les pays de l'UE se sont montrés divisés sur la politique à... 05.08.2026, Sputnik Afrique

2026-08-05T13:09+0200

2026-08-05T13:09+0200

2026-08-05T13:09+0200

zone de contact

podcasts

espagne

ceuta

maroc

union européenne (ue)

migrants

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/05/1088089850_0:22:631:377_1920x0_80_0_0_113ffe45322b086d275b3af5636de923.jpg

Crise migratoire: "Le symbole, c'est que l'Europe ne règle rien, ne gère rien" Sputnik Afrique L'Espagne a été prise par surprise avec l'arrivée massive de 72.000 migrants venus du Maroc. Puis, les pays de l'UE se sont montrés divisés sur la politique à adopter à l'égard de Madrid. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Paul Antoine a fait le point sur les dissonances européennes en matière de politique migratoire.

Retrouvez également dans cette émission:-Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant indépendant nigérien, sur la fête de l'Indépendance et la fête de l'arbre au Niger;-Issoufou Ouedraogo, analyste politique burkinabé, sur l'inauguration du nouveau système d'irrigation de Nigema-Toukoro au Burkina Faso.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

espagne

ceuta

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, espagne, ceuta, maroc, union européenne (ue), migrants, аудио