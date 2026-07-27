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Destitution de Karim Khan: "Elle est le symptôme de fractures profondes au sein de la CPI"
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Karim Khan, procureur général de la CPI, a été destitué de ses fonctions, suite à des accusations d'harcèlement sexuel. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye... 27.07.2026, Sputnik Afrique
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Destitution de Karim Khan: "Elle est le symptôme de fractures profondes au sein de la CPI"
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Karim Khan, procureur général de la CPI, a été destitué de ses fonctions, suite à des accusations d'harcèlement sexuel. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président-fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, a commenté cette éviction au sein de la CPI.
Retrouvez également dans cette émission:-Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, sur le même sujet;-Ibou Sy, blogueur malien, et Mahamane Hadi Mahamane Nagodi, analyste sociopolitique nigérien, sur l'éventualité de frappes américaines au Mali contre un groupe terroriste.-Le Dr Marc Onana Ombé, économiste et financier camerounais, sur la première place du Cameroun dans la zone CEMAC en tant que premier bénéficiaire des Investissements directs étrangers.-Moussa Hamidou, analyste politique nigérien, sur la situation énergétique du Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Destitution de Karim Khan: "Elle est le symptôme de fractures profondes au sein de la CPI"
14:59 27.07.2026 (Mis à jour: 15:00 27.07.2026)
Karim Khan, procureur général de la CPI, a été destitué de ses fonctions, suite à des accusations d'harcèlement sexuel. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président-fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, a commenté cette éviction au sein de la CPI.
"Le vote destituant Karim Khan est un tournant pour la CPI. Il cristallise les incohérences et le sentiment de deux poids, deux mesures qui minent sa crédibilité, particulièrement en Afrique. Et ce vote a bien sûr un impact désastreux sur la perception de la Cour pénale internationale d'Afrique", a déclaré au micro de Zone de Contact Abdoulaye Diallo.
"La destitution d'un procureur pour des raisons disciplinaires alors que le mandat contre Netanyahou et d'autres personnes illustre une justice qui s'applique différemment selon les acteurs. Donc la destitution du procureur n'est pas qu'une affaire disciplinaire pour moi. Elle est le symptôme de fractures profondes au sein de la Cour pénale internationale", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
-Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, sur le même sujet;
-Ibou Sy, blogueur malien, et Mahamane Hadi Mahamane Nagodi, analyste sociopolitique nigérien, sur l'éventualité de frappes américaines au Mali contre un groupe terroriste.
-Le Dr Marc Onana Ombé, économiste et financier camerounais, sur la première place du Cameroun dans la zone CEMAC en tant que premier bénéficiaire des Investissements directs étrangers.
-Moussa Hamidou, analyste politique nigérien, sur la situation énergétique du Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !