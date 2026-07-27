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Destitution de Karim Khan: "Elle est le symptôme de fractures profondes au sein de la CPI"

Destitution de Karim Khan: "Elle est le symptôme de fractures profondes au sein de la CPI"

Sputnik Afrique

Karim Khan, procureur général de la CPI, a été destitué de ses fonctions, suite à des accusations d'harcèlement sexuel. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye... 27.07.2026, Sputnik Afrique

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Destitution de Karim Khan: "Elle est le symptôme de fractures profondes au sein de la CPI" Sputnik Afrique Karim Khan, procureur général de la CPI, a été destitué de ses fonctions, suite à des accusations d'harcèlement sexuel. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président-fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, a commenté cette éviction au sein de la CPI.

Retrouvez également dans cette émission:-Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, sur le même sujet;-Ibou Sy, blogueur malien, et Mahamane Hadi Mahamane Nagodi, analyste sociopolitique nigérien, sur l'éventualité de frappes américaines au Mali contre un groupe terroriste.-Le Dr Marc Onana Ombé, économiste et financier camerounais, sur la première place du Cameroun dans la zone CEMAC en tant que premier bénéficiaire des Investissements directs étrangers.-Moussa Hamidou, analyste politique nigérien, sur la situation énergétique du Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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