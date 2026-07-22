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Le Maroc a renforcé ses avoirs officiels de réserve de 18% en 2025 - données bancaires

Le Maroc a renforcé ses avoirs officiels de réserve de 18% en 2025 - données bancaires

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Les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont renforcés de 18% pour atteindre 442,9 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l'année 2025, selon Bank Al-Maghrib... 22.07.2026, Sputnik Afrique

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Ce montant représente l'équivalent de 5 mois et 11 jours d'importations de biens et services et 136% de l'ARA ajustée (Assessing Reserve Adequacy qui est une métrique développée par le Fonds monétaire international pour évaluer le degré d'adéquation du niveau des réserves de change), soit un niveau à l'intérieur de l'intervalle de 100% à 150% recommandé par le FMI, précise BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière.En revanche, après avoir connu une augmentation sensible en 2024, les avoirs extérieurs nets (créances des banques sur les non-résidents, nettes de leurs engagements extérieurs) des autres institutions de dépôts ont accusé un repli de 11,3% à 49,2 MMDH.Les AOR sont constituées des placements en devises (dépôts et titres), des avoirs en or, des avoirs en Droits de tirage spéciaux (DTS), des monnaies étrangères (billets de banque étrangers) et de la position de réserve au FMI.Ces réserves sont gérées selon quatre principes par ordre de priorité, à savoir la sécurité, la liquidité, le rendement et la durabilité. Le principe de sécurité vise à réduire au maximum le risque de perte de capital, en maintenant un portefeuille diversifié et de très bonne qualité de crédit.Le principe de liquidité consiste à effectuer des placements dans des actifs pouvant être cédés rapidement avec un minimum de perte de valeur. Le principe de rendement vise à obtenir le meilleur rendement possible tout en respectant les objectifs de sécurité et de liquidité.Enfin, le principe de durabilité vise à privilégier les placements à caractère durable et responsable (ESG) lorsque les trois premiers principes sont respectés.

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