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Développement de l'Afrique: simple slogan ou véritable enjeu?

Développement de l'Afrique: simple slogan ou véritable enjeu?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Kyengé Kisoké, historien originaire de la République démocratique du Congo, pour décrypter une... 22.07.2026, Sputnik Afrique

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Développement de l'Afrique: simple slogan ou véritable enjeu? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Kyengé Kisoké, historien originaire de la République démocratique du Congo, pour décrypter une question fondamentale: le développement de l'Afrique est-il un simple slogan ou un véritable enjeu?

Alors que le mot "développement" est sur toutes les lèvres – politiques, journalistes, hommes d'affaires – Kyengé Kisoké invite à une réflexion de fond sur ce concept trop souvent imposé. Pour lui, la notion de développement telle que conçue en Occident ne saurait être appliquée mécaniquement au continent africain.L'historien rappelle que les sociétés africaines ont toujours eu leurs propres systèmes de développement, fondés sur la solidarité, l'équité et une relation harmonieuse avec la nature. À l'inverse, le modèle occidental, porté par un capitalisme impitoyable, repose sur l'accumulation des richesses par une minorité au détriment de la majorité."Le développement est spécifique à chaque société. Les mesures proposées pour l'Afrique ne sont pas adaptées aux valeurs anciennes africaines."Kyengé Kisoké dresse un bilan sans complaisance des programmes et projets financés par les institutions financières internationales. Selon lui, ces initiatives, loin de résoudre les problèmes structurels du continent, ont souvent contribué à son appauvrissement. Il souligne que, sans une véritable souveraineté politique et économique, aucun développement durable n'est possible.Face à ce constat, l'expert appelle à une double reconquête: celle de la souveraineté nationale, et celle de la décolonisation mentale et intellectuelle. Il plaide pour un retour aux valeurs civilisationnelles africaines – solidarité, droits, équité – et pour l'établissement d'un système économique inclusif, en harmonie avec l'écologie et la culture du continent.Kyengé Kisoké nous invite à repenser le développement autrement, afin que l'Afrique cesse d'être le réceptacle de modèles étrangers et devienne enfin l'architecte de son propre avenir.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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