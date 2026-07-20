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"Donner aux communautés des outils pour anticiper et mieux résister aux changements climatiques"

"Donner aux communautés des outils pour anticiper et mieux résister aux changements climatiques"

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La Banque africaine de développement a approuvé le 13 juillet dernier un prêt de 81,2 millions d’euros au Cameroun pour lancer le Projet de développement... 20.07.2026, Sputnik Afrique

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"Donner aux communautés des outils pour anticiper et mieux résister aux changements climatiques" Sputnik Afrique La Banque africaine de développement a approuvé le 13 juillet dernier un prêt de 81,2 millions d’euros au Cameroun pour lancer le Projet de développement agricole et de sécurité hydrique. Pour Sputnik Afrique, Eddy Junior Ayissi, journaliste camerounais, analyste et éditorialiste a fait le point sur ce projet.

Retrouvez également dans cette émission:-Victor Esso Tiki,directeur de publication du journal Afrique Infos, sur le plan de restructuration de la filière aurifère présentée par le gouvernement camerounais;-Abdoulaye Maiga, Premier ministre malien, Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l'éxtérieur et de l'intégration africaine, et Habib Sylla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, sur le 2e Forum international de la Diaspora organisé à Bamako.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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