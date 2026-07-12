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La Tanzanie s'engage sur la voie d'une économie de 1.000 milliards de dollars d'ici 2050
La Tanzanie s'engage sur la voie d'une économie de 1.000 milliards de dollars d'ici 2050
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Le gouvernement a lancé un Plan national de développement quinquennal pour la période 2026/27-2030/31, premier plan à moyen terme de la Vision nationale de... 12.07.2026, Sputnik Afrique
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Points clés: L’accès à des énergies de cuisson propres est passé de 6,9 % en 2021 à 28,6 % en 2025. L’obligation verte de Tanga UWASA a permis de lever 20,8 millions de dollars pour des infrastructures hydrauliques résilientes face au changement climatique. Il s’agit de la première obligation verte infranationale d’Afrique de l’Est, financée à 65 % par des capitaux nationaux. "Notre objectif n’est pas simplement d’accroître la taille de l’économie, mais de parvenir à une croissance inclusive qui augmente les revenus, crée des emplois et réduit la pauvreté", a déclaré le Dr Tausi Kida, secrétaire permanent auprès du Bureau du Président, lors d’un forum des Nations Unies à New York.
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La Tanzanie s'engage sur la voie d'une économie de 1.000 milliards de dollars d'ici 2050
07:53 12.07.2026 (Mis à jour: 08:49 12.07.2026)
Le gouvernement a lancé un Plan national de développement quinquennal pour la période 2026/27-2030/31, premier plan à moyen terme de la Vision nationale de développement 2050, qui vise à faire de la Tanzanie une économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, a annoncé la présidence.
L'économie croît actuellement de 5,9 % et devrait atteindre 6,3 % d'ici fin 2026.
L'agriculture, la sylviculture et la pêche ont contribué à hauteur de 24,3 % au PIB en 2025, le secteur de la pêche passant de 1,9 % à 2,2 %.
La Tanzanie présentera son troisième examen national volontaire sur la mise en œuvre des ODD le 14 juillet.
L’accès à des énergies de cuisson propres est passé de 6,9 % en 2021 à 28,6 % en 2025.
L’obligation verte de Tanga UWASA a permis de lever 20,8 millions de dollars pour des infrastructures hydrauliques résilientes face au changement climatique. Il s’agit de la première obligation verte infranationale d’Afrique de l’Est, financée à 65 % par des capitaux nationaux.
"Notre objectif n’est pas simplement d’accroître la taille de l’économie, mais de parvenir à une croissance inclusive qui augmente les revenus, crée des emplois et réduit la pauvreté", a déclaré le Dr Tausi Kida, secrétaire permanent auprès du Bureau du Président, lors d’un forum des Nations Unies à New York.