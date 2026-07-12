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La Tanzanie s'engage sur la voie d'une économie de 1.000 milliards de dollars d'ici 2050

La Tanzanie s'engage sur la voie d'une économie de 1.000 milliards de dollars d'ici 2050

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Le gouvernement a lancé un Plan national de développement quinquennal pour la période 2026/27-2030/31, premier plan à moyen terme de la Vision nationale de... 12.07.2026, Sputnik Afrique

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Points clés: L’accès à des énergies de cuisson propres est passé de 6,9 ​​% en 2021 à 28,6 % en 2025. L’obligation verte de Tanga UWASA a permis de lever 20,8 millions de dollars pour des infrastructures hydrauliques résilientes face au changement climatique. Il s’agit de la première obligation verte infranationale d’Afrique de l’Est, financée à 65 % par des capitaux nationaux. "Notre objectif n’est pas simplement d’accroître la taille de l’économie, mais de parvenir à une croissance inclusive qui augmente les revenus, crée des emplois et réduit la pauvreté", a déclaré le Dr Tausi Kida, secrétaire permanent auprès du Bureau du Président, lors d’un forum des Nations Unies à New York.

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