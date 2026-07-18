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"L'élargissement de l'Otan présente les mêmes caractéristiques que celles concernant l’UE"

"L'élargissement de l'Otan présente les mêmes caractéristiques que celles concernant l’UE"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste du droit européen et international et analyste géopolitique, décrypte les tendances de la... 18.07.2026, Sputnik Afrique

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"L'élargissement de l'Otan présente les mêmes caractéristiques que celles concernant l’UE" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste du droit européen et international et analyste géopolitique, décrypte les tendances de la transformation de l'Otan à l'aune des résultats du dernier sommet de l'Alliance atlantique, qui s'est tenu à Ankara.

Selon Me Alain Duflot, la difficulté d'un élargissement de l'Otan ressemble à celle rencontrée par l'Union européenne lorsqu’elle intègre des économies très disparates: le "plus petit dénominateur commun" réside dans l'espoir d'une défense améliorée à coût mutualisé. Mais cette logique d'extension massive porte, selon lui, les germes de futurs conflits entre des membres qui ne souhaitent pas réellement vivre en paix ni partager les bénéfices de coopérations humanitaires, culturelles et économiques.Concernant le sommet d'Ankara, Me Alain Duflot estime que la Turquie en ressort comme la grande gagnante. Elle consolide sa présence en mer Noire, au Caucase et en Méditerranée orientale, et devient un acteur incontournable du règlement des crises régionales. Sa double appartenance culturelle, son islam présenté comme modéré et moderne ainsi que son ancrage européen et oriental renforcent son influence, ce qui pourrait générer des exigences turques potentiellement contradictoires avec les positions des autres membres.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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