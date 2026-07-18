"L'élargissement de l'Otan présente les mêmes caractéristiques que celles concernant l’UE"
"L'élargissement de l'Otan présente les mêmes caractéristiques que celles concernant l’UE"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste du droit européen et international et analyste géopolitique, décrypte les tendances de la transformation de l'Otan à l'aune des résultats du dernier sommet de l'Alliance atlantique, qui s'est tenu à Ankara.
Selon Me Alain Duflot, la difficulté d'un élargissement de l'Otan ressemble à celle rencontrée par l'Union européenne lorsqu’elle intègre des économies très disparates: le "plus petit dénominateur commun" réside dans l'espoir d'une défense améliorée à coût mutualisé. Mais cette logique d'extension massive porte, selon lui, les germes de futurs conflits entre des membres qui ne souhaitent pas réellement vivre en paix ni partager les bénéfices de coopérations humanitaires, culturelles et économiques.
"Entrer en guerre et envoyer ses citoyens défendre un autre pays membre exige de partager des valeurs, des sentiments de respect, voire d’affection, dont les membres de l’Otan sont totalement dépourvus. On a l’impression d’avoir une armée mexicaine hébergée dans une auberge espagnole: sans valeurs partagées, où chacun apporte ce qu’il peut ou ce qu’il veut. C'est le cas de l’Espagne aujourd’hui et son exemption des 5% du PIB pour le financement de l'Otan en est une parfaite illustration", a affirmé l’analyste géopolitique.
Concernant le sommet d'Ankara, Me Alain Duflot estime que la Turquie en ressort comme la grande gagnante. Elle consolide sa présence en mer Noire, au Caucase et en Méditerranée orientale, et devient un acteur incontournable du règlement des crises régionales. Sa double appartenance culturelle, son islam présenté comme modéré et moderne ainsi que son ancrage européen et oriental renforcent son influence, ce qui pourrait générer des exigences turques potentiellement contradictoires avec les positions des autres membres.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.
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