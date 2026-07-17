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Affaire Anna Novikova: "C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse"
Affaire Anna Novikova: "C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse"
Sputnik Afrique
La bénévole russe Anna Novikova comparaissait devant le parquet de Paris dans le cadre de sa demande de mise en liberté conditionnelle, rejetée depuis. Pour... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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Affaire Anna Novikova: "C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse"
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La bénévole russe Anna Novikova comparaissait devant le parquet de Paris dans le cadre de sa demande de mise en liberté conditionnelle, rejetée depuis. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard a déclaré:
Retrouvez également dans cette émission:-Christelle Néant, journaliste française, sur le même sujet.- Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du Président de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, et analyste des questions économiques et diplomatiques, sur la visite du Président béninois en Éthiopie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Affaire Anna Novikova: "C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse"
La bénévole russe Anna Novikova comparaissait devant le parquet de Paris dans le cadre de sa demande de mise en liberté conditionnelle, rejetée depuis. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard a déclaré:
"On n'avait jamais vu, de mémoire, l'arrestation d'humanitaires. Je sais que les charges contre elle sont graves. Je crois qu'elle est accusée de collaboration avec, entre guillemets, l'ennemi, alors qu'il n'y a pas de guerre déclarée, évidemment, entre la France et la Russie."
"C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse. Je ne sais pas ici comment la justice française peut justifier son arrestation. Je ne sais pas ce qui sera évidemment retenu contre elle comme charge, comment ils peuvent articuler les accusations sans évidemment sombrer dans le scabreux. Donc mon impression, c'est qu'on est ici sur un curseur presque historique et qui est un peu scandaleux pour la justice française", a estimé le journaliste français au micro de Zone de Contact.
Retrouvez également dans cette émission:
-Christelle Néant, journaliste française, sur le même sujet.
- Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du Président de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, et analyste des questions économiques et diplomatiques, sur la visite du Président béninois en Éthiopie.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !