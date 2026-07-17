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Affaire Anna Novikova: "C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse"

Affaire Anna Novikova: "C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse"

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La bénévole russe Anna Novikova comparaissait devant le parquet de Paris dans le cadre de sa demande de mise en liberté conditionnelle, rejetée depuis. Pour... 17.07.2026, Sputnik Afrique

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Affaire Anna Novikova: "C'est une situation qui, pour moi, est scandaleuse" Sputnik Afrique La bénévole russe Anna Novikova comparaissait devant le parquet de Paris dans le cadre de sa demande de mise en liberté conditionnelle, rejetée depuis. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard a déclaré:

Retrouvez également dans cette émission:-Christelle Néant, journaliste française, sur le même sujet.- Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du Président de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, et analyste des questions économiques et diplomatiques, sur la visite du Président béninois en Éthiopie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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