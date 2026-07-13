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Modibo Mao Makalou: “Le Tchad doit compter d’abord sur ses propres ressources”
Modibo Mao Makalou: “Le Tchad doit compter d’abord sur ses propres ressources”
Sputnik Afrique
Le Tchad a enregistré une croissance de 3,4% au premier trimestre 2026. Mais derrière cette performance, un défi majeur demeure: comment transformer cette... 13.07.2026, Sputnik Afrique
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Modibo Mao Makalou: “Le Tchad doit compter d’abord sur ses propres ressources”
Sputnik Afrique
Le Tchad a enregistré une croissance de 3,4% au premier trimestre 2026. Mais derrière cette performance, un défi majeur demeure: comment transformer cette dynamique en emplois, en industrialisation et en amélioration durable des conditions de vie? Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert analyse les atouts et les défis de l'économie tchadienne.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous recevons l’économiste et financier malien Modibo Mao Makalou pour analyser les perspectives de l’économie tchadienne après une croissance de 3,4 % au premier trimestre 2026. Une évolution encourageante qui, selon lui, ne prendra tout son sens que si elle se traduit par davantage d’emplois, d’industries et une amélioration concrète des conditions de vie des populations.Au cœur de l’entretien, le Plan national de développement "Tchad Connextion 2030", adopté à Abu Dhabi en novembre 2025. Pour Modibo Mao Makalou, cette feuille de route constitue une avancée majeure, avec près de 20 milliards de dollars annoncés. Mais il souligne que le véritable défi sera de transformer ces promesses en investissements concrets afin d’accélérer la diversification de l’économie.L’expert met également en avant plusieurs atouts du Tchad, notamment un faible taux d’inflation au sein de la CEMAC et un endettement maîtrisé, estimé à environ 36 % du PIB. Selon lui, cette marge doit être mise au service d’investissements productifs, en s’appuyant d’abord sur les ressources nationales, avant de mobiliser les financements extérieurs.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Modibo Mao Makalou: “Le Tchad doit compter d’abord sur ses propres ressources”
16:24 13.07.2026 (Mis à jour: 16:32 13.07.2026)
Le Tchad a enregistré une croissance de 3,4% au premier trimestre 2026. Mais derrière cette performance, un défi majeur demeure: comment transformer cette dynamique en emplois, en industrialisation et en amélioration durable des conditions de vie? Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert analyse les atouts et les défis de l'économie tchadienne.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous recevons l’économiste et financier malien Modibo Mao Makalou
pour analyser les perspectives de l’économie tchadienne après une croissance de 3,4 %
au premier trimestre 2026. Une évolution encourageante qui, selon lui, ne prendra tout son sens que si elle se traduit par davantage d’emplois, d’industries et une amélioration concrète des conditions de vie des populations.
Au cœur de l’entretien, le Plan national de développement "Tchad Connextion 2030", adopté à Abu Dhabi en novembre 2025. Pour Modibo Mao Makalou, cette feuille de route constitue une avancée majeure, avec près de 20 milliards de dollars annoncés. Mais il souligne que le véritable défi sera de transformer ces promesses en investissements concrets afin d’accélérer la diversification de l’économie.
L’expert met également en avant plusieurs atouts du Tchad, notamment un faible taux d’inflation au sein de la CEMAC et un endettement maîtrisé, estimé à environ 36 % du PIB. Selon lui, cette marge doit être mise au service d’investissements productifs, en s’appuyant d’abord sur les ressources nationales, avant de mobiliser les financements extérieurs.
“Le Plan national de développement Tchad Connexion 2030 fixe un cap important pour le Tchad. Mais les annonces de financement ne suffisent pas: elles doivent se transformer en investissements concrets, en projets productifs et en flux financiers réels. Le Tchad doit compter d’abord sur ses propres ressources, mobiliser sa diaspora, relancer des secteurs comme le coton et investir dans l’énergie, notamment solaire. C’est à cette condition que la croissance pourra devenir une véritable transformation structurelle et réduire durablement la dépendance au pétrole”, a rappelé Modibo Mao Makalou.
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