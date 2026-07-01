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"Les manipulations de l’information alimentées par l’IA constituent de plus en plus une menace"

"Les manipulations de l’information alimentées par l’IA constituent de plus en plus une menace"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ryma Rouibi, maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information... 01.07.2026, Sputnik Afrique

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"Les manipulations de l’information alimentées par l’IA constituent de plus en plus une menace" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ryma Rouibi, maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger (ENSJSI), analyse le rôle de l'IA dans le monde et les enjeux de sa régulation, en particulier dans les médias, lieux de fabrication des récits et du consentement en Afrique.

Selon Ryma Rouibi, une réglementation trop stricte risque de freiner la compétitivité, tandis qu’une régulation insuffisante favorise les dérives — surveillance et désinformation — et que les campagnes de manipulation de l’information alimentées par l’IA menacent de plus en plus les processus démocratiques.Rouibi recommande d’adopter une approche fondée sur le niveau de risque:Une "régulation agile" permettrait de s’adapter aux évolutions rapides de la technologie pour garantir une gouvernance mondiale favorisant une IA innovante, éthique et au service de l’humain.Elle ajoute que l’IA redéfinit les rapports de pouvoir dans l’espace numérique et rend indispensable une gouvernance internationale fondée sur la transparence, l’équité et le respect des droits humains. Selon elle, l’Afrique, malgré son fort potentiel, devra renforcer ses capacités technologiques, ses infrastructures et sa coopération régionale pour éviter une nouvelle dépendance numérique.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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