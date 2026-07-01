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"La France perd définitivement son hégémonie diplomatique et politique dans les pays de l'AES"

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Sputnik Afrique

Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Pour Sputnik Afrique, Aly Nana, juriste, chroniqueur média et coordinateur du Mouvement... 01.07.2026, Sputnik Afrique

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"La France perd définitivement son hégémonie diplomatique et politique dans les pays de l'AES" Sputnik Afrique Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Pour Sputnik Afrique, Aly Nana, juriste, chroniqueur média et coordinateur du Mouvement pour la Résistance populaire au Burkina Faso, a commenté cette annonce ainsi que ses conséquences.

Retrouvez également dans cette émission:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien, sur le même sujet. -Wilson Kwizera, président de l’Association des journalistes sportifs burundais, sur les succès des sélections africaines à la Coupe du monde 2026 de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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