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"La France perd définitivement son hégémonie diplomatique et politique dans les pays de l'AES"
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Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Pour Sputnik Afrique, Aly Nana, juriste, chroniqueur média et coordinateur du Mouvement... 01.07.2026, Sputnik Afrique
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Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Pour Sputnik Afrique, Aly Nana, juriste, chroniqueur média et coordinateur du Mouvement pour la Résistance populaire au Burkina Faso, a commenté cette annonce ainsi que ses conséquences.
Retrouvez également dans cette émission:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien, sur le même sujet. -Wilson Kwizera, président de l’Association des journalistes sportifs burundais, sur les succès des sélections africaines à la Coupe du monde 2026 de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"La France perd définitivement son hégémonie diplomatique et politique dans les pays de l'AES"
Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Pour Sputnik Afrique, Aly Nana, juriste, chroniqueur média et coordinateur du Mouvement pour la Résistance populaire au Burkina Faso, a commenté cette annonce ainsi que ses conséquences.
"Le Burkina Faso a fait un constat par rapport à la situation actuelle: il n'est plus possible de continuer avec la France sur le plan diplomatique au regard d'un certain nombre de faits, notamment la question de l'ingérence", a déclaré Aly Nana au micro de Zone de Contact.
"Cela va marquer effectivement une reconfiguration de la géopolitique au Sahel, parce que la France perd définitivement son hégémonie diplomatique et politique au sein du Burkina Faso et dans les pays de l'AES", a-t-il estimé au sujet des conséquences régionales de la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Ouagadougou.
Retrouvez également dans cette émission:
- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien, sur le même sujet.
-Wilson Kwizera, président de l’Association des journalistes sportifs burundais, sur les succès des sélections africaines à la Coupe du monde 2026 de football.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !