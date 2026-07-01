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"Dans la pratique, le mot d'ordre, c'est la transparence."
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En étant en contact avec toutes les parties prenantes des conflits, les organisations humanitaires ont elles aussi un rôle à jouer. Au micro de Sputnik... 01.07.2026, Sputnik Afrique
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En étant en contact avec toutes les parties prenantes des conflits, les organisations humanitaires ont elles aussi un rôle à jouer. Au micro de Sputnik Afrique, Philippe Bauvert, ex-chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RCA, nous a partagé son expérience du terrain.
Retrouvez également dans cette émission:-Maikoul Zodi, analyste sociopolitique nigérien, sur la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et la France.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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En étant en contact avec toutes les parties prenantes des conflits, les organisations humanitaires ont elles aussi un rôle à jouer. Au micro de Sputnik Afrique, Philippe Bauvert, ex-chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RCA, nous a partagé son expérience du terrain.
"Partout dans le monde, on travaille en ayant des communications, des contacts avec toutes les parties au conflit. C'est vraiment une condition sine qua non, d'abord pour qu'on n'ait pas de problème de sécurité pour nous-mêmes, et puis pour essayer aussi d'avoir nos bénéficiaires qui n'aient pas de problème après des distributions. Dans la pratique, le mot d'ordre, c'est la transparence.", a déclaré Philippe Bauvert au micro de Zone de Contact.
"On doit notifier tous nos mouvements à toutes les parties, nos mouvements sur le terrain, on doit expliquer à l'avance ce qu'on va faire. Il est clair qu'on ne prend pas parti pour un groupe ou l'autre dans notre communication publique, mais aussi en bilatéral dans les discussions avec la presse. Donc, c'est vraiment la neutralité, la transparence, l'impartialité. On va aussi assister absolument toutes les catégories de victimes, pas seulement une ethnie ou les victimes d'un seul côté. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir accès à tout le monde.", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Maikoul Zodi, analyste sociopolitique nigérien, sur la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et la France.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !