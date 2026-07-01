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"Dans la pratique, le mot d'ordre, c'est la transparence."

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En étant en contact avec toutes les parties prenantes des conflits, les organisations humanitaires ont elles aussi un rôle à jouer. Au micro de Sputnik... 01.07.2026, Sputnik Afrique

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"Dans la pratique, le mot d'ordre, c'est la transparence." Sputnik Afrique En étant en contact avec toutes les parties prenantes des conflits, les organisations humanitaires ont elles aussi un rôle à jouer. Au micro de Sputnik Afrique, Philippe Bauvert, ex-chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RCA, nous a partagé son expérience du terrain.

Retrouvez également dans cette émission:-Maikoul Zodi, analyste sociopolitique nigérien, sur la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et la France.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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