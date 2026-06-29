Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah de 200 m au Sud-Liban
07:32 29.06.2026 (Mis à jour: 09:34 29.06.2026)
© AP Photo / Hussein MallaFrappe israélienne sur le village de Khiam, au sud du Liban, le 23 septembre 2024
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L'armée israélienne a déclaré avoir détruit un profond tunnel près de Majdal Zoun, contenant des centaines d'armes et plusieurs rampes de lancement de roquettes.
Le tunnel mesurait plus de 25 mètres de profondeur.
La démolition a été effectuée par la 551e brigade et les sapeurs de combat Yahalom.
Réaction du Hezbollah: Le groupe a déclaré surveiller les violations du cessez-le-feu par Israël et "se réserve le droit de défendre sa patrie et son peuple".
🇮🇱🇱🇧 Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah de 200 m au sud-Liban.— Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) June 29, 2026
Selon l'armée israélienne, le tunnel, situé à une profondeur de 25 m, contenait des centaines d'armes et plusieurs rampes de lancement de roquettes.
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