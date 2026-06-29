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Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah de 200 m au Sud-Liban

Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah de 200 m au Sud-Liban

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L'armée israélienne a déclaré avoir détruit un profond tunnel près de Majdal Zoun, contenant des centaines d'armes et plusieurs rampes de lancement de... 29.06.2026, Sputnik Afrique

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Réaction du Hezbollah: Le groupe a déclaré surveiller les violations du cessez-le-feu par Israël et "se réserve le droit de défendre sa patrie et son peuple".Le mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran stipule que la guerre doit cesser sur tous les fronts, y compris au Liban, où Israël a intensifié ses attaques depuis mars.

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