Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260629/tsahal-detruit-un-tunnel-du-hezbollah-de-200-m-au-sud-liban-1087044719.html
Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah de 200 m au Sud-Liban
Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah de 200 m au Sud-Liban
Sputnik Afrique
L'armée israélienne a déclaré avoir détruit un profond tunnel près de Majdal Zoun, contenant des centaines d'armes et plusieurs rampes de lancement de... 29.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-29T07:32+0200
2026-06-29T09:34+0200
liban
israël
iran
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/17/1068381220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dbc73a9c1480db5e396f587a06ec927.jpg
Réaction du Hezbollah: Le groupe a déclaré surveiller les violations du cessez-le-feu par Israël et "se réserve le droit de défendre sa patrie et son peuple".Le mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran stipule que la guerre doit cesser sur tous les fronts, y compris au Liban, où Israël a intensifié ses attaques depuis mars.
liban
israël
iran
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/17/1068381220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9edb43fe951a4a816364be12c0864bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
liban, israël, iran
liban, israël, iran

Tsahal détruit un tunnel du Hezbollah de 200 m au Sud-Liban

07:32 29.06.2026 (Mis à jour: 09:34 29.06.2026)
© AP Photo / Hussein MallaFrappe israélienne sur le village de Khiam, au sud du Liban, le 23 septembre 2024
Frappe israélienne sur le village de Khiam, au sud du Liban, le 23 septembre 2024 - Sputnik Afrique, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Hussein Malla
S'abonner
L'armée israélienne a déclaré avoir détruit un profond tunnel près de Majdal Zoun, contenant des centaines d'armes et plusieurs rampes de lancement de roquettes.
Le tunnel mesurait plus de 25 mètres de profondeur.
La démolition a été effectuée par la 551e brigade et les sapeurs de combat Yahalom.
Réaction du Hezbollah: Le groupe a déclaré surveiller les violations du cessez-le-feu par Israël et "se réserve le droit de défendre sa patrie et son peuple".
Le mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran stipule que la guerre doit cesser sur tous les fronts, y compris au Liban, où Israël a intensifié ses attaques depuis mars.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала