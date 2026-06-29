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Terrorisme au Sahel: “rien de tout cela ne serait possible sans des soutiens extérieurs”
Terrorisme au Sahel: “rien de tout cela ne serait possible sans des soutiens extérieurs”
Sputnik Afrique
Face à la recrudescence des attaques terroristes au Mali, les interrogations se multiplient sur les véritables soutiens dont bénéficient les groupes armés. Sur... 29.06.2026, Sputnik Afrique
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Terrorisme au Sahel: “rien de tout cela ne serait possible sans des soutiens extérieurs”
Sputnik Afrique
Face à la recrudescence des attaques terroristes au Mali, les interrogations se multiplient sur les véritables soutiens dont bénéficient les groupes armés. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un responsable malien livre son analyse des origines de cette menace, des intérêts géopolitiques en jeu et des défis liés à la souveraineté du Mali.
Depuis plusieurs mois, le Mali est confronté à une intensification des attaques menées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM)*, dans un contexte où les autorités de Bamako poursuivent leur lutte contre les groupes armés tout en renforçant leurs partenariats sécuritaires.Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Protection des civils du Parlement malien, revient sur cette évolution qu'il juge révélatrice d'enjeux géopolitiques dépassant largement les frontières du Mali.Selon lui, la montée en puissance du JNIM* ne peut être comprise sans s'interroger sur l'origine de ses moyens militaires, de ses capacités logistiques et des intérêts stratégiques entourant la crise sahélienne.Le parlementaire estime également que la lutte contre le terrorisme ne saurait être dissociée des questions de souveraineté, des ressources naturelles et des nouvelles alliances internationales nouées par le Mali, notamment avec la Russie. Une analyse qui ouvre le débat sur les véritables rapports de force au Sahel et sur les défis auxquels sont confrontés les États africains dans leur quête de stabilité et d'indépendance.* Organisation terroriste interdite en Russie► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Terrorisme au Sahel: “rien de tout cela ne serait possible sans des soutiens extérieurs”
Face à la recrudescence des attaques terroristes au Mali, les interrogations se multiplient sur les véritables soutiens dont bénéficient les groupes armés. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un responsable malien livre son analyse des origines de cette menace, des intérêts géopolitiques en jeu et des défis liés à la souveraineté du Mali.
Depuis plusieurs mois, le Mali est confronté à une intensification des attaques menées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM)*, dans un contexte où les autorités de Bamako poursuivent leur lutte contre les groupes armés tout en renforçant leurs partenariats sécuritaires.
Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, Fousseynou Ouattara,
vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Protection des civils du Parlement malien, revient sur cette évolution qu'il juge révélatrice d'enjeux géopolitiques dépassant largement les frontières
du Mali.
Selon lui, la montée en puissance du JNIM*
ne peut être comprise sans s'interroger sur l'origine de ses moyens militaires
, de ses capacités logistiques et des intérêts stratégiques entourant la crise sahélienne.
Le parlementaire estime également que la lutte contre le terrorisme ne saurait être dissociée des questions de souveraineté, des ressources naturelles et des nouvelles alliances internationales nouées par le Mali, notamment avec la Russie. Une analyse qui ouvre le débat sur les véritables rapports de force au Sahel et sur les défis auxquels sont confrontés les États africains dans leur quête de stabilité et d'indépendance.
“Lorsqu'on observe les moyens militaires dont disposent aujourd'hui ces groupes armés, leurs armes, leurs drones, leur logistique et leur liberté de mouvement, il est légitime de s'interroger sur ceux qui leur permettent d'opérer à ce niveau. Avec les capacités dont disposent certaines grandes puissances, si leur volonté était réellement d'éliminer ces dirigeants, elles pourraient le faire. Pour nous, cette réalité traduit l'existence de soutiens extérieurs et d'intérêts géopolitiques qui dépassent largement le seul cadre du Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut donc pas être analysée uniquement sous l'angle militaire”,affirme Fousseynou Ouattara.
* Organisation terroriste interdite en Russie
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