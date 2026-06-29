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La Russie déploie activement des équipes mobiles de combat de drones intercepteurs (FPV) - Défense
La Russie déploie activement des équipes mobiles de combat de drones intercepteurs (FPV) - Défense
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29.06.2026, Sputnik Afrique
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La Russie déploie activement des équipes mobiles de combat de drones intercepteurs (FPV) - Défense

09:11 29.06.2026 (Mis à jour: 12:01 29.06.2026)
© Sputnik . Pavel Lissitsyne / Accéder à la base multimédiaUn drone FPV russe dans la région de Zaporojié (archive photo)
Un drone FPV russe dans la région de Zaporojié (archive photo) - Sputnik Afrique, 1920, 29.06.2026
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Le développement des systèmes sans pilote au sein des forces armées russes a été au menu d'une rencontre entre Andreï Belooussov et des correspondants militaires.
L'efficacité au combat de ces unités est trois fois supérieure à celle des équipages conventionnels.
Les drones russes utilisent l'IA pour la reconnaissance d'images, l'acquisition automatique de cibles et la navigation, a-t-il précisé.
L'IA est en train d'être activement intégrée dans les systèmes de défense antiaérienne, selon lui.
Un système à plusieurs niveaux d'intercepteurs de drones tactiques est opérationnel dans tous les groupements des forces armées russes, tandis que les travaux visant à renforcer la défense antiaérienne se poursuivent activement, a ajouté le ministre.
Les troupes sont équipées d'un logiciel qui leur permet d'identifier les cibles au niveau tactique, d'avoir une vision d'ensemble de la situation et de conduire les opérations de combat.
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