Le développement des systèmes sans pilote au sein des forces armées russes a été au menu d'une rencontre entre Andreï Belooussov et des correspondants militaires. Le développement des systèmes sans pilote au sein des forces armées russes a été au menu d'une rencontre entre Andreï Belooussov et des correspondants militaires.

L'efficacité au combat de ces unités est trois fois supérieure à celle des équipages conventionnels. L'efficacité au combat de ces unités est trois fois supérieure à celle des équipages conventionnels.

Les drones russes utilisent l'IA pour la reconnaissance d'images, l'acquisition automatique de cibles et la navigation, a-t-il précisé. Les drones russes utilisent l'IA pour la reconnaissance d'images, l'acquisition automatique de cibles et la navigation, a-t-il précisé.

L'IA est en train d'être activement intégrée dans les systèmes de défense antiaérienne, selon lui. L'IA est en train d'être activement intégrée dans les systèmes de défense antiaérienne, selon lui.

Un système à plusieurs niveaux d'intercepteurs de drones tactiques est opérationnel dans tous les groupements des forces armées russes, tandis que les travaux visant à renforcer la défense antiaérienne se poursuivent activement, a ajouté le ministre. Un système à plusieurs niveaux d'intercepteurs de drones tactiques est opérationnel dans tous les groupements des forces armées russes, tandis que les travaux visant à renforcer la défense antiaérienne se poursuivent activement, a ajouté le ministre.