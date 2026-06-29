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Front ukrainien: "On est dans une guerre, qui ressemble beaucoup à la guerre 1914"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute du coût humain de la guerre en Ukraine et des... 29.06.2026, Sputnik Afrique
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Front ukrainien: "On est dans une guerre, qui ressemble beaucoup à la guerre 1914"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute du coût humain de la guerre en Ukraine et des visions qui la sous-tendent.
Pour Laurent Brayard, l’importance des pertes humaines sur le front ukrainien s’explique par l’évolution technologique, qui rend les avancées visibles pour l’ennemi:Le jusqu’au-boutisme en Ukraine, que l’on sent au niveau des élites atlantistes, s’explique selon Laurent Brayard par ce qui est en fait de la russophobie:Cette haine des Russes, qui est entretenue par l’Occident en Ukraine, n’est en revanche pas visible à l’Est:La propagande organisée par les Occidentaux joue un rôle non négligeable dans le cadre de cette guerre en Ukraine. Comme le souligne Laurent Brayard:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Front ukrainien: "On est dans une guerre, qui ressemble beaucoup à la guerre 1914"
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute du coût humain de la guerre en Ukraine et des visions qui la sous-tendent.
Pour Laurent Brayard, l’importance des pertes humaines sur le front ukrainien s’explique par l’évolution technologique, qui rend les avancées visibles pour l’ennemi:
"C'est surtout la guerre des drones, les technologies, bien entendu la robotisation aussi de ces armées. Par exemple, la Russie utilise les fameuses bombes planantes FAB, arme terrifiante. Les robots, on en voit de plus en plus. Des robots kamikazes, sur roues, qui entrent dans un bunker. Les drones ne donnent absolument, la plupart du temps, aucune chance à celui qui est attaqué, ou très peu de chance".
Le jusqu’au-boutisme en Ukraine, que l’on sent au niveau des élites atlantistes, s’explique selon Laurent Brayard par ce qui est en fait de la russophobie:
"Ils ont conscience, même si la propagande occidentale ne le dit pas, que ces populations sont des Russes. On se souvient de l'émission de LCU dans l'automne 2012 où il parlait de la déportation des Russes s'ils prenaient la Crimée. Donc les populations, pour elles, ne comptent pour rien. Vous vous souvenez du discours de Macron avec M. Poutine? Et Macron répondait: "Les séparatistes, on s'en fout." Les séparatistes, c'était 4 500 000 habitants quand-même. Donc il y a des soldats certes, mais la grande majorité, ce sont des civils. Il y a ce mépris".
Cette haine des Russes, qui est entretenue par l’Occident en Ukraine, n’est en revanche pas visible à l’Est:
"C'est vraiment tuer pour tuer, la terreur, la haine, je crois que c'était vraiment ça. Alors que dans le Donbass, je n'ai jamais ou quasiment jamais rencontré cette haine de l'Ukrainien".
La propagande organisée par les Occidentaux joue un rôle non négligeable dans le cadre de cette guerre en Ukraine. Comme le souligne Laurent Brayard:
"L'Empire de Monsonges est devenu une réalité et c'est un régime, on le sait, qui ne fonctionne que de cette façon et qui n'est d'ailleurs pas que seulement le cas de l'Ukraine. Cette guerre touche aussi la population française, ils sont attaqués par cette guerre psychologique. Par ces empires du mensonge".
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