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Front ukrainien: "On est dans une guerre, qui ressemble beaucoup à la guerre 1914"

Front ukrainien: "On est dans une guerre, qui ressemble beaucoup à la guerre 1914"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute du coût humain de la guerre en Ukraine et des... 29.06.2026, Sputnik Afrique

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Front ukrainien: "On est dans une guerre, qui ressemble beaucoup à la guerre 1914" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Laurent Brayard, historien, journaliste, reporter de guerre, discute du coût humain de la guerre en Ukraine et des visions qui la sous-tendent.

Pour Laurent Brayard, l’importance des pertes humaines sur le front ukrainien s’explique par l’évolution technologique, qui rend les avancées visibles pour l’ennemi:Le jusqu’au-boutisme en Ukraine, que l’on sent au niveau des élites atlantistes, s’explique selon Laurent Brayard par ce qui est en fait de la russophobie:Cette haine des Russes, qui est entretenue par l’Occident en Ukraine, n’est en revanche pas visible à l’Est:La propagande organisée par les Occidentaux joue un rôle non négligeable dans le cadre de cette guerre en Ukraine. Comme le souligne Laurent Brayard:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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